Rechazan demanda contra la elección de Iván Duque como presidente de la República

Los demandantes aseguraban que no se les había vulnerado sus derechos al no haberse permitido la inscripción en las elecciones presidenciales del comité promotor Integración Nacionalista Radical Internacional.

Una demanda que pretendía anular la elección de Iván Duque Márquez como presidente de la República y de Martha Lucía Ramírez como vicepresidenta acaba de ser rechazada por el Consejo de Estado. La acción judicial no prosperó porque no contaba con los requisitos mínimos para ser estudiada y los demandantes no la corrigieron en el tiempo estimado por ley.

La demanda aseguraba que la Registraduría Nacional de Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral les generaron un grave daño y perjuicio al impedir la inscripción del “Comité Promotor del Partido de Integración Nacionalista Radical Internacional” y de sus candidatos a la Presidencia de la República 2018-2022 , Karina Amalia Sierra Núñez y Reinil González Burgos.

El magistrado ponente Alberto Yepes Barreiro solicitó a los demandantes corregir la demanda, en un término de 10 días, sin que Amalia Sierra Núñez y Reinil González Burgos lo hicieran porque lo que ya no será estudiada. Ese recurso además pedía que se convocaran a nuevas elecciones presidenciales en la que se permitiera la intervención del movimiento Integración Nacionalista Radical Internacional.

Duque Márquez, de 42 años, se posesionará el próximo 7 de agosto como el presidente más joven en la historia moderna de Colombia tras ganar las elecciones pasadadas y lograr el 53,95% de la votación (10.351.304 de votos) mientras su rival Gustavo Petro alcanzó el 41,83% (8.024.697 votos).

