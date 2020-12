Remezón en la Policía: el general Jorge Luis Vargas es el nuevo director general

El presidente Iván Duque anunció que el general Oscar Atehortúa deja la dirección de la Policía Nacional. Será reemplazado por el general Jorge Luis Vargas. Varios altos cargos de la institución también cambiaron de mando.

Luego de dos años a cargo de la dirección de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa dará un paso al costado. El presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunciaron este martes que el máximo puesto de la institución será asumido por el general Jorge Luis Vargas, quien hasta hoy se desempeñó como director de Seguridad Ciudadana. A su vez, se anunciaron múltiples cambios en la cúpula de la entidad.

“Señor presidente, quiero agradecer esta designación, que asumimos con el mayor compromiso y seriedad. Están claras las instrucciones que usted me ha impartido, en el ánimo de continuar lo que la Policía Nacional, al mando de mi general Oscar Atehortúa viene haciendo durante su Gobierno: combatir el crimen en las ciudades. Este año ha sido importante en cabeza de mi general Atehortúa, con su liderazgo para la reducción del delito en Colombia”, fueron las primeras palabras del nuevo director de la Policía.

Declaración del Presidente @IvanDuque sobre el retiro del General Oscar Atehortúa y la designación del General Jorge Luis Vargas como Director de la @PoliciaColombia. pic.twitter.com/PdrRUp44gn — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 22, 2020

El general Jorge Luis Vargas es oriundo de Bucaramanga (Santander) y es hijo del brigadier general (r) José Luis Vargas Villegas. De acuerdo con la Policía, Vargas es profesional en administración de empresas y en administración policial, además cuenta con una especialización en resolución de Conflictos y Seguridad Integral. Así mismo, es magister en Seguridad Pública. “Su trayectoria está marcada por una vocación de servicio y trabajo en equipo, en su paso por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Dirección General, la Escuela de Cadetes de Policía y la Dirección de Inteligencia Policial”, asegura la institución.

Quien entregó los nombres del remezón en la institución fue el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Cómo el general Jorge Luis Vargas venía de presidir la dirección de Seguridad Ciudadana, será el mayor general Carlos Rodríguez quien asuma tal vacante. El cargo de inspector general será tomado por el mayor general Jorge Luis Ramírez, hasta hoy a cargo de la dirección Antinarcóticos. En la dirección Antinarcóticos, en consecuencia, fue puesto el mayor general Herman Bustamante, proveniente de la dirección de Carabineros. Y en la Dijín estará el mayor general Fernando Murillo Orrego, actualmente director Antisecuestro y Antiextorsión.

El nuevo director de la Policía, quien la semana pasada entregó cifras favorables sobre los índices de homicidios en Colombia, aseguró que hoy más que nunca se siente orgulloso de ser policía y que seguirá el camino que empezó el general Atehortúa. “De la mano de inteligencia de la Policía, de nuestras fuerzas militares, con la dirección nacional de inteligencia, señor presidente, con operaciones especiales, ubicaremos a los delincuentes más buscados del país, como es su instrucción. Continuamos en esa importante labor en las montañas, en las selvas, en los ríos”, aseguró.

Por su parte, el general Atehortúa agradeció al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa por haberlo nombrado como director de la Policía, cargo que asumió el 10 de diciembre de 2018 en reemplazo del general Jorge Hernando Nieto. “Este ha sido un gran reto en mi vida institucional que me permite culminar con creces y con múltiples agradecimientos por lo que he podido hacer por los colombianos y por los ciudadanos que me han acompañado durante este trasiego”, aseguró en rueda de prensa.

Recientemente Atehortúa salió de una investigación en la justicia penal, pues la Fiscalía le archivó una indagación por supuestas irregularidades, como director del Fondo Rotatorio de la Policía entre 2014 y 2015, en la celebración de un contrato para la construcción de casas fiscales en San Luis (Tolima). Sin embargo, la Procuraduría aún le sigue la pista desde y el alto oficial se encuentra en juicio disciplinario. Incluso, delegados del Ministerio Público visitaron, el pasado 26 de noviembre, la Oficina de Telemática de la institución para verificar posibles manipulaciones en las bases de datos, que pudiesen favorecer el expediente contra el general.