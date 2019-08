Renunció director del CTI en medio de escándalo por "chuzadas" desde la Fiscalía

Redacción Judicial

El fiscal general (e), Fabio Espitia, confirmó en la tarde de este lunes que el general retirado Luis Alberto Pérez Alvarán presentó su carta de renuncia como director del CTI de la Fiscalía, cargo que ostentaba desde 2016, cuando fue nombrado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez. De acuerdo a Espitia, el funcionario aseguró que su retiro se debe a razones de índole personal.

::Por chuzadas a sindicato de Avianca, condenan a exjefe de interceptaciones de la Fiscalía::

La cabeza del ente investigador afirmó que la renuncia de Pérez Alvarán no está relacionada de ninguna manera con el escándalo de “chuzadas” ilegales en el que se ha visto vinculada la Fiscalía en los últimos meses. “Le he dicho que requería un tiempo para analizarlo y que se quedara un poco más, pero me ha dicho que son razones netamente personales. Puedo decir enfáticamente que no tiene que ver con el escándalo de chuzadas”, dijo Espitia, quien también rechazó que haya recibido denuncias contra el general por presuntos seguimientos ilegales.

El general Pérez Alvarán tiene una carrera de más de 36 años vinculada a organismos del Estado. Estuvo en la Policía, donde alcanzó el grado de general y desempeñó el cargo de director de Antinarcóticos, y también fue funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en el que fue director de inteligencia. Desde el 2016 asumió como director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, bajo pedido de Néstor Humberto Martínez, en reemplazo de Julián Quintana.

::Las irregularidades que encontró una auditoría por el caso de “chuzadas” en la Fiscalía::

En el 2000, Pérez Alvarán, cuando era director de inteligencia del DAS, fue capturado por los delitos de peculado, falsedad y abuso de función pública en el caso del expediente del chuzo-gate. El general fue vinculado junto con otros funcionarios por posibles seguimientos y chuzadas a opositores del gobierno de Andrés Pastrana. Sin embargo, las investigaciones no prosperaron y el oficial recobró su libertad.

En la actualidad, el nombre de Luis Alberto Pérez Alvarán ha sonado en el escándalo de chuzadas ilegales a los miembros del sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) en el marco del paro contra Avianca. Sin embargo, su nombre no ha sido vinculado oficialmente a las investigaciones por interceptaciones ilegales realizadas desde la Fiscalía, como lo confirmó el fiscal Fabio Espitia en su intervención de esta tarde.

Por este caso ya fue condenado Luis Carlos Gómez Góngora, jefe de la Sala Diamante de Interceptaciones telefónicas de la Fiscalía. El funcionario fue sentenciado a 8 años y 4 meses de prisión por los cargos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento público. Se comprobó que tuvo participación en la interceptación de manera irregular el capitán Julián Pinzón, director de Seguridad y Asuntos Técnicos de Acdac.

(Puede ver: Golpe de la Policía a traficantes de heroína hacia EE.UU. y Europa)

Según las pesquisas, el número celular del capitán Pinzón fue ingresado a la Sala Diamante en el marco de otra investigación, relacionada con la desparición forzada de la que fue víctima Yohan Giovanni Mona Granda en el año 2011. Las investigaciones apuntan a que los “resultados de la escucha corroboran que esta persona efectivamente corresponde al capitán de la aerolínea Julián Pinzón y que en ellas se abordan temas estrictamente sindicales, y que las conversaciones no guardan ningún tipo de relación con la tarea encomendada”.