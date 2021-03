Rescatan a niña cuyo padrastro la mantuvo secuestrada cuatro años

El Gaula de la Policía indicó que la menor fue secuestrada el 26 de febrero de 2017, cuando apenas tenía 10 años de edad, por quien era la pareja sentimental de su mamá. Al parecer, el padrastro se obsesionó con la niña y la raptó de su hogar.

Con apenas 14 años, una menor oriunda del municipio de Tame (Arauca) ya ha sido víctima de dos delitos atroces: secuestro y abuso sexual. La pequeña fue raptada de su hogar cuando tenía apenas 10 años de edad por un hombre que para ese momento tenía 48 años y era la pareja sentimental de la mamá de la niña. La información fue confirmada por el Gaula de la Policía que este viernes confirmó el rescate de la menor.

El 26 de febrero de 2017 inició un largo calvario de cuatro años, que tuvo que soportar la niña. Ese día, Andrés Hernández, su padrastro, la raptó de su casa, sin explicación alguna. El hombre llevaba más de un año de relación sentimental con la madre de la menor a quien amenazó, luego de llevarse la niña, advirtiéndole que él tenía contactos con hombres del Eln que podían hacerle daño si ella se atrevía a denunciar.

Pasó un mes desde el secuestro de la menor hasta que la madre, amedrentada, pero también desesperada por la vida de la menor y la seguridad de su otra hija de 15 años, decidió acudir a las autoridades e interponer una denuncia formal por el rapto de su pequeña. Desde ese momento, investigadores del Gaula de la Policía le pusieron la lupa a este caso que les tomó cuatro años de investigación.

“Se da inicio a la búsqueda de información que conllevara la ubicación de la víctima, es así que mediante la entrega de volantes con la fotografía de la menor, se logró reclutar una fuente humana, la cual tenía una grado de confianza con la familia del secuestrador y aportó información relacionada con los números de celular que eran portados por el secuestrador”, explicó a este diario un investigador del Gaula que trabajó en el caso.

Los agentes pudieron concluir que Hernández, al parecer, se había obsesionado con la niña, al punto de que decidió secuestrarla y trasladarla hasta zona rural Barrancabermeja (Santander), donde permaneció oculto con la menor durante más de tres años. Sin embargo, en diciembre de 2020, el hombre empezó a dejar rastros, pues se trasladó con la menor hasta el municipio de San Pablo (Bolívar).

“A mediados del año 2020, con la información relacionada con los números de celular portados por el secuestrador e integrantes de su familia, se realizó trabajo técnico en el que se logró establecer que estos números estaban asociados a cuentas de Facebook e Instagram, a través de las cuales obtuvimos la ubicación geográfica del secuestrador, quien estaría en el municipio de San Pablo (Bolívar). Nos trasladamos hasta ese municipio”, indicó el agente del Gaula asegurando que, al llegar al lugar, todos los sábados y domingos realizaban inspecciones en la plaza de mercado en busca de la menor.

Mientras tanto, Hernández se encontraba trabajando como mayordomo en una finca de esa zona del país y presentó a la adolescente como su pareja sentimental, por lo que ella también se encontraba laborando en ese lugar. “Después de extensas jornadas de caminata e infiltraciones al lugar donde se encontraría la menor, el día 19 de marzo del 2021, se logró establecer la finca y la vereda en donde se estaba secuestrada, la cual está ubicada a 40 kilómetros del perímetro urbano del municipio de San Pablo, en una zona de total control por parte de los grupo al margen de la ley”, dijo el investigador.

Con todos los datos en mano, el pasado sábado 20 de marzo, los uniformados llegaron hasta la finca y rescataron a la menor. “Bienvenida a la libertad. Pronto estará con su familia, con su mamá que la está esperando, sus hermanas que la están esperando allá en Arauca, no se preocupe. Somos del Gaula de la Policía y pronto estará con ellos. La están esperando desde hace mucho tiempo, desde hace cuatro años que no saben nada de usted”, fueron las palabras que los uniformados le dijeron a la menor en el momento en que la encontraron, mientras le ponían el chaleco y la gorra de la institución.

#Noticia | Junto a @ProteccionPonal regresamos al seno de su hogar a una menor de 14 años. Fue secuestrada por su padrastro en #Arauca hace 4 años. La rescatamos al sur de #Bolívar cuando se encontraba en una finca donde le eran vulnerados sus derechos. #EsUnHonorSerPolicía. pic.twitter.com/fiCdrar0Yt — GAULA POLICÍA (@GaulaPolicia) March 26, 2021

Según el investigador del Gaula, “la menor se encontraba en condiciones infrahumanas, no tenía las condiciones mínimas para para sobrevivir de forma digna. Por ejemplo, no había agua potable, ni energía, no contaba con beterías sanitarias para realizar sus necesidades. En el momento que fue ubicada se encontraba llevando agua desde una quebrada que está ubicada a 300 metros aproximadamente de la vivienda en donde pernotaba. Además, estaba siendo explotada laboralmente”.

Durante las labores de allanamiento realizado al inmueble, los investigadores encontraron un registro civil falso que era utilizado por el hombre para identificar a la menor como una adolescente de 17 años que próximamente cumpliría su mayoría de edad. Además, los agentes del Gaula determinaron que Andrés Hernández realizaba maniobras para evadir la posible persecución de las autoridades.

En ese sentido, cambiaba constantemente de número celular y de lugar de residencia, desplazándose hacia zonas rurales donde hay presencia de grupos al margen de la ley. Tras el rescate, la menor fue puesta en custodia de la Defensoría de Familia del municipio de San Pablo Sur de Bolívar (Bolívar), donde iniciarán todo el proceso para el restablecimiento de sus derechos.

El capturado, por su parte, fue dejado a disposición de la Fiscalía que lo procesará por los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento contra menor de 14 años. En las últimas horas un juez de control de garantías ordenó la detención preventiva de este hombre en la cárcel de máxima seguridad de Bucaramanga, mientras avanza el proceso penal en su contra.

“Estamos focalizando esfuerzos encaminados en prevenir, disuadir y contrarrestar el accionar criminal contra el secuestro y la extorsión, y aunque el delito del secuestro ha disminuido, los esfuerzos se encaminan a devolver a la libertad a quienes han sido privados de este derecho”, indicó el director del Gaula de la Policía, general Fabián Laurence Cárdenas.

El Gaula de la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que utilicen la línea 165 de la institución, a través de la cual pueden suministrar información que sea relevante para las investigaciones o hacer una denuncia de forma segura.