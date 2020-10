La Fiscalía les imputó cargos alias Fercho y a alias Conductor, quienes serían dos de los responsables del asesinato de ocho personas en Samaniego (Nariño), en agosto pasado. En una confesión ante la Fiscalía, otro de los capturados detalló como llevaron a cabo la masacre de un grupo de jóvenes que identificaban plenamente con nombres y apellidos.

La Fiscalía empezó a reunir piezas alrededor de la masacre de ocho jóvenes en la vereda Santa Catalina, del municipio de Samaniego (Nariño), registrada el pasado 15 de agosto. En audiencia de imputación por cuatro delitos, entre los cuales se encuentra homicidio agravado, el ente investigador leyó la confesión de uno de los capturados, alias Cúcuta, quien no solo habría delatado a Fercho y a Mono (también conocido con el alias de Conductor), sino que también reveló como los supuestos perpetradores conocían plenamente a sus víctimas.

“En ese momento es cuando entramos a la casa, Kevin inmediatamente le dispara a Patiño (víctima de 25 años, quien era estudiante de contaduría pública) con un fusil, yo miro que le da como de frente. Fercho (capturado e imputado) asesina a Domeco (Rubén Ibarra, llamado así de cariño por sus amigos), le dan con una pistola por la espalda”, le confesó alias Cúcuta a la Fiscalía. Por medio de este relato, se hizo evidente cómo los presuntos asesinos identificaban a los jóvenes vilmente asesinados.

La confesión de alias Cúcuta, quien al parecer está colaborando con las autoridades, también lo incrimina a él con la muerte de uno de los ocho jóvenes, que departían en una finca del municipio de Samaniego. “Yo le disparo con una pistola a Sebastián Quintero (24 años), no sé si estuvo herido antes, lo que sé es que disparé en el piso y después Kevin dispara al aire y salimos caminando rápido hacía la carretera”, leyó la Fiscalía. De acuerdo con el periodista Winston Viracacha, del noticiero Telepacífico, alias Cúcuta se entregó por miedo a correr con la misma suerte.

El es Jhoan Sebastián Acosta, alias Cucuta, quien por temor a ser asesinado por sus compañeros se entregó a la fiscalia y contó con detalle como planearon la masacre de los 8 jóvenes en zona rural de Samaniego, exclusivo telepacifico noticias, radio reloj y noticias 10. pic.twitter.com/VSWB7BKAKW — wisfa (@viracachapava) October 23, 2020

La Fiscalía asegura, además, que alias Cúcuta confesó haber amenazado a los conductores de una moto y una camioneta, cuando huyó de la finca con alias Kevin. “Les hace como cinco disparos, les grita: ‘Si dicen algo los mato’”, quedó registrado en la versión. Luego, según el testigo, alias Mono o Conductor, quien fue capturado e imputado, los escoltó por la vía Túrreques hasta que se escondieron en un monte. Ahí es cuando alias Kevin lo habría obligado a devolverse, dado que “habían cometido un error”.

“Entonces Kevin me manda a la finca a ver si esa persona estaba viva. Cuando yo llegué, hablé con una muchacha que resultó ser la hermana de Daniel Steven Vargas (22 años), le pregunté si había visto a mi hermana. Me respondió que no (…) allá ya solamente estaba Para, y le conté quiénes eran los muertos”, sigue la confesión. Luego de eso, según Cúcuta, otros integrantes se desplazaron al monte para recuperar las armas escondidas.

Andrés Fernando Moriano, alias Fercho, y Yeiron Alejandro Pantoja, alias Mono o Conductor, fueron trasladados a la cárcel de Pasto, tras la confesión de unos de sus presuntos compañeros. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio agravado en concurso homogéneo; porte ilegal de armas de fuego de uso personal; y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. El ente acusador, además, sigue en la búsqueda de alias Kevin, quien sería uno de los principales perpetradores de la masacre.

La muerte violenta de los ocho jóvenes se presentó a las 11:00 p.m., del pasado sábado 15 de agosto. La mayoría de las víctimas eran estudiantes y tenían entre 17 y 26 años: Óscar Andrés Obando (17 años), Daniel Vargas (22 años), Laura Michel Melo (19 años), Campo Elías Benavides (19 años), Bayron Patiño (23 años), Rubén Darío Ibarra (24 años), Jhon Sebastián Quintero (24 años) y Brayan Alexis Cuarán (25 años). Sobre Byron Patiño, su familia ha contado que, en medio de la masacre, empujó a su novia para que el grupo no la matara.

El pasado 22 de octubre, el presidente Iván Duque anunció la captura de alias Fercho y alias Mono o Conductor. En su momento ninguno de los dos procesados aceptó cargos, sin embargo, la Fiscalía confirmó que logró su detención preventiva mientras el proceso avanza. “Es un mensaje para las estructuras, que no pueden seguir delinquiendo porque estamos resolviendo los hechos criminales con procesos robustos que permiten llevar a acusaciones y sentencias rápidas y anticipadas”, explicó el fiscal general Francisco Barbosa. A sus palabras adhirió el máximo mandatario de Colombia.