Roberto Prieto niega conocer del pago de coimas a Musa Besaile por Odebrecht

Redacción Judicial

Durante una audiencia de recepción de pruebas en el marco de la demanda de pérdida de investidura que se lleva a cabo contra el senador Musa Besaile Fayad, el exgerente de la campaña Roberto Prieto afirmó que no tiene conocimiento del pago de sobornos al congresista por parte de la multinacional Odebrecht. “No le puedo decir más nada su señoría, al señor Musa Besaile no lo veo hace mil años. Nunca me he reunido con él, ni me ha propuesto nada indebido y los brasileños no me han dicho absolutamente nada, tal como consta en los expedientes”, aseguró Prieto en la diligencia.

#RobertoPrieto declaró hoy ante Consejo de estado x el caso #Odebrecht dentro de la pereida de investidura promovida contra MusA Besaile x @redveeduriascol ..fue sancionado y luego revocada la sanción x su inicial renuencia ... pic.twitter.com/1jTLlq6BJR — @Redveeduriascol (@Redveeduriasco2) 21 de agosto de 2018

Por otra parte, Prieto también negó tener conocimiento de los sobornos que se habrían entregado para la adición del tramo Ocaña- Gamarra a la multinacional Odebrecht, debido a que para la época de los hechos se encontraba en Estados Unidos.

Otros de los citados a esta diligencia fueron el excongresista Otto Bula, el exviceministro de transporte Gabriel García Morales y Gabriel Dumar, sin embargo, no asistieron a la citación por lo que el alto tribunal les impuso una sanción por incomparecencia e hizo un llamado para que asistieran a diligencias futuras. El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos aseguró que le parece altamente sospechoso que Roberto Prieto diga desconocer tales hechos, debido a que en el proceso penal que se sigue en su contra por este mismo caso se ha establecido lo contrario.

“Tiene un actitud desafiante con el despacho y deja claro que es un testigo que quiere ocultar la verdad y desorientar a la justicia para evitar que se cierre el caso Odebrecht”, aseguró Bustos.

Uno de los recientes enredos que tiene en la mira de la justicia a Besaile fue anunciado por la Fiscalía hace algunas semanas y tiene que ver con su presunta participación en la adjudicación de contratos desde el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a personas que presuntamente tenían relación con congresistas. Por este hecho, el ente acusador compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue lo sucedido.