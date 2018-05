Prieto buscaba que directivos de Odebrecht modificaran sus versiones: Fiscalía

Redacción Judicial

Este lunes 7 de mayo, la Fiscalía reveló gran parte de las pruebas que tiene en su poder para investigar a José Roberto Prieto por cinco delitos: tráfico de influencias de particulares, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y falso testimonio. El ente investigador sostuvo que el exgerente de la campaña Santos Presidente pretendió modificar la versión de los directivos de Odebrecht para salir favorecido en estas investigaciones.

El ente investigador obtuvo interceptaciones en donde se evidencia la intención de Prieto de conocer, manipular y tratar de llegar a los testigos de este caso, en concreto, de los exdirectivos Luiz Antonio Bueno Júnior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, y del expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli. Uno de los audios revela un diálogo entre Prieto y Eduardo José Zambrano, una de las personas más cercanas al exgerente, quienes hablan sobre lo que publicó la revista Semana, en relación con la declaración de Martorelli. (Lea también: Imputan cargos a Roberto Prieto por supuestos sobornos en la Ruta del Sol 3)

Prieto: (...) Todo lo que usted me dijo, salió. ¿Leyó Semana?

Zambrano: No.

Prieto: Pero marica, léala. Lo que usted me dijo ya lo dijo Martorelli, pero sí reventó a Óscar Iván. Todo lo que usted me dijo de (José Elías) Melo salió. Lo que Martorelli dijo de mi salió todo súper bien. Lea Semana digital.

Zambrano: Yo mañana tengo cita a las 9:30.

Prieto: Sí, pero eso ya salió bien. Pero sabe qué, los afiches marica (...). Pero todo lo que usted me cantó, salió. Ya salió en Semana, dice Martorelli dice que no envió plata a Prieto. Cuenta cómo fue el tema de Paddington (...). Todo lo que usted me dijo, usted es un putas (...). Vea lo de Semana.

Zambrano: Lo de los afiches lo hago mañana.

Lo que Prieto quería, de acuerdo con las investigaciones, es que los testigos en sus declaraciones no lo involucraran en hechos que lo comprometieran directamente. Zambrano, aseguró la Fiscalía, era muy cercano a los brasileños y, por eso, Prieto conversaba constantemente con él. Tanto así que el 22 de enero de este año Zambrano ratificó esas versiones ante el ente investigador. En otro de los audios, Prieto y Zambrano también se refieren a lo dicho por Martorelli y los aportes a la campaña presidencial.

Prieto: (...) Porque es que Martorelli es muy particular en eso. Martorelli dice sí, pero no, pero tal vez, quién sabe. Es muy confuso.

Zambrano: ¿cómo?

Prieto: No, cuando dijo que a mí no me mandó (...), entonces él dice que Peña le pidió, pero no le pidió, que eso era para la campaña, pero que no era. ¿Cierto? Es eso. Me avisa cuasi quiero cosa.

Zambrano: Bueno, chao.

La Fiscalía tuvo en cuenta varios testimonios que hoy juegan en contra de Prieto, de los que se deberá defender el próximo martes cuando la audiencia de medida de aseguramiento se reanude en los juzgados de Paloquemao. Se encuentran, por ejemplo, lo dicho por Gabriel Ignacio García Morales, exviceministro de transporte; María Fernanda Valencia, candidata a la Cámara por el partido de la U; Otto Rodríguez, exesposo de Valencia; Juan Sebastián Correa Echeverry, exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura; Otto Nicolás Bula, excongresista; así como las versiones de Rodrigo Jaramillo, exdirectivo de Interbolsa, entre otros.

El ente investigador manifestó que Prieto se aprovechó de su directa posición con el Gobierno Nacional para mantener comunicación directa con aquellos temas que concentraban su atención, como el caso de Odebrecht, las campañas políticas y la construcción del Puente Plato, en Magdalena. Además de la intención de conocer de primera mano lo que los brasileños pensaban decirles a las autoridades, la Fiscalía sostuvo que Prieto le entregó un sobre de manila a Zambrano para que este, a su vez, se lo entregara a los exdirectivos de Odebrecht.

Zambrano también le declaró a la Fiscalía que el contenido era para que los brasileños dijeran que Prieto no tuvo nada que ver con el tema de los afiches sino que fue el comité financiero de dicha campaña a la presidencia. En todo caso, Zambrano era para Prieto una ficha de acercamiento a los directivos en Brasil. (En contexto: Caso Odebrecht: El "reversazo" de Roberto Prieto)

Otra de las interceptaciones que la Fiscalía obtuvo fue una llamada que el exgerente sostuvo con una mujer identificada como Liliana Baena, quien supuestamente trabaja para una empresa vinculada con campañas políticas. En la conversación, Prieto le pide el favor que esconda la documentación relacionada, precisamente, con la campaña.

Prieto: (...) Cómo vas con el tema.

Liliana: Al fin estamos haciendo tu tarea. Yo creo que al medio día te lo mando.

Prieto: Bueno, mira, tengo otra idea para que eso salga bien.

Liliana: Dime.

Prieto: Revisa la inversión con el partido.

Liliana: Eso es lo que estoy haciendo ahorita.

Prieto: Pero la información de campaña es muy distinta a la del partido. Entonces, revisa esa del partido, yo tengo aquí las cuentas que les mandaron (...). ¿Cuál es mi idea? Mirar dentro de esa investigación del partido, ahí debimos haber hecho que estuviera empatado con presidencial o algo. ¿No crees? O fue el puro parlamento.

Liliana: Oye... ¿Fundación Colombia Unida es la fundación? Eso es 2009.

Prieto: Eso es 2010. Desaparezca todo eso (...). Yo tengo las inversiones que me mandaron del partido. Por ejemplo, me dice que la inversión es de $1.365 millones en 2014 (...). Sería muy útil lo siguiente y que me ayudaría enormemente: mirar qué hicimos en el partido que tenga que ver con un estudio de base, yo creo que ustedes lo hicieron. Puede haber un estudio de base para empezar la campaña, así tenga que ver con parlamentarios y todo, pero algo se debió haber hecho en presidenciales. Sobre todo para ese pago que se hizo el 12 de febrero. Es básicamente eso. Mi idea es que desde el partido, antes de que empezara la campaña, pues hicimos esa investigación que es la de base y en campaña nosotros simplemente hicimos cuatro estudios de $25 millones de intención de voto porque ya teníamos el estudio de base, más los análisis que se hicieron de las campañas públicas y listo. ¿Me entiendes? Así me da una inversión de $400 o $500 millones. Es aceptable.

Liliana: Sí, es lo que estamos haciendo ahorita con la gente.

Prieto: ¿Entonces cuál es el estudio de base? Cómo está el ambiente, qué es lo qué hay. Eso lo podríamos hacer desde el partido (...). Por eso revisa los pagos qué hay en el partido. Hicimos un trabajo desde el partido con Conecta para dar la línea base (...), más lo análisis que ustedes deben tener, porque sé que se hicieron análisis.

Liliana: Los (análisis) estamos buscándolos pero no los encuentro. Creo que eso lo hizo Tomas.

Prieto: Pregúntale a Tomas.