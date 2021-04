Salvatore Mancuso denunció a alias Pitirri por falso testimonio y calumnia

El exjefe paramilitar le pidió a la Fiscalía que investigue a Jairo Castillo Peralta (alias Pitirri) porque, a su juicio, mintió cuando dijo en un programa de televisión que alias La Gata dio la orden para que se ejecutara la masacre de El Salado.

El exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, formuló una denuncia penal en contra del exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, por los presuntos delitos de falso testimonio, fraude procesal y calumnia. A través de su abogado, Jaime Alberto Paredes, Mancuso señaló que “Pitirri” entregó afirmaciones “falsas” en una entrevista que rindió ante un programa periodístico de televisión emitido el domingo 28 de marzo de 2021. (Lea también: ¿Y quién es alias ‘Pitirri’?)

Según la denuncia, conocida por El Espectador, alias Pitirri dijo que quien habría ordenado la ejecución de la masacre de El Salado fue Enilce López, alias La Gata. “Mancuso da la orden, pero la impulsadora más fuerte en ese momento, era La Gata, porque yo mismo fui para la plata de los transportadores, los viáticos, los camiones y todo lo que mandó La Gata (…) yo mismo lo recogí con Felipe El Pitufo y los 30 millones de pesos, para la masacre de El Salado y sé que me estoy echando, se me está poniendo La Gata brava y sé que me va a rasguñar”, afirmó Pitirri en el programa.

La versión del exparamilitar apunta a que el motivo por el que se realizó la masacre fue llevar a cabo una venganza por la muerte de un hermano de Enilce López y el hurto de 400 reses que ella tenía en la zona. Además, asegura que la Infantería de Marina apoyó la incursión paramilitar como retaliación al atentado sufrido por el “general llamado Persa o coronel”. Pero no sería la primera vez que Jairo Castillo Peralta hace esas afirmaciones, según la denuncia este testimonio ha sido replicado ante diferentes autoridades del país “faltando a la verdad”.

En contraste lo que dice Mancuso es que el verdadero móvil de dicha incursión bélica fue para “combatir la guerrilla y consecuentemente posesionarse de un territorio estratégico para hacer posible la expansión y consolidación de las AUC en la costa norte de Colombia. Por esa razón y por órdenes del máximo comandante de las extintas AUC – Carlos Castaño, los exjefes, Jorge Cuarenta, Salvatore Mancuso y Jhon Henao planearon y ejecutaron dicha acción criminal, sin ninguna clase de intervención por parte de la señora Enilce López”.

El abogado de Salvatore Mancuso también niega en la denuncia que “Pitirri” haya sido hombre de confianza de Mancuso, tal y como este lo aseguró. El jurista aseguró que Jairo Castillo Peralta nunca fue cercano al exjefe paramilitar y mucho menos a Carlos Castaño y que tampoco formó parte de la seguridad de Mancuso, ni fue su chofer, mensajero o tesorero, como se puede constatar en el organigrama del Bloque Norte de las AUC para la época. (Le puede interesar: La situación de Salvatore Mancuso un año después de recuperar su libertad)

“Si hay un hecho criminal cometido por las AUC suficientemente investigado y judicializado, es la lamentable y funesta Masacre del Salado. La justicia permanente en todas las instancias, Justicia y Paz, así como entidades no judiciales y no gubernamentales, han adelantado múltiples labores investigativas en las que incluso en la reconstrucción participaron las víctimas y ninguna de estas autoridades u organismos, concluyó, que el móvil de dicha acción criminal haya sido por venganza de parte de la señora Enilce López”, anota la denuncia.

Agrega la acción penal que, por el contrario, las diferentes jurisdicciones e instancias que han tenido la oportunidad de conocer y fallar los asuntos relacionados con la masacre de El Salado siempre han llegado a una conclusión: que el fin de perpetrar este crimen fue ejecutar acciones militares en contra de personas que fueran señaladas como miembros de la guerrilla y hacerse al dominio de un sitio estratégico que brindaba poderío a quien lo tuviera.

Para sustentar esa afirmación y desvirtuar la versión de “Pitirri”, el abogado de Mancuso citó varias sentencias judiciales referentes a la masacre de El Salado. “Es así, como una de las hipótesis de que la masacre de El Salado se llevó a cabo por una supuesta venganza de la señora Enilce López por el robo de 450 cabezas de ganado de la Finca Villa Nely, la que decían era de su propiedad fue descartada por la misma Fiscalía General de la Nación, que investigó y determinó que no era cierto que la Finca ni mucho menos el ganado (…) fuera de la señora Enilce López”, indica la denuncia.

Para Mancuso, lo afirmado por que Jairo Castillo Peralta “son solo falacias, las cuales no solo fueron dadas a conocer al público en general, sino que, acorde a lo allí señalado, han sido narradas por el señor Castillo Peralta ante diferentes autoridades del país, creando falsos escenarios de investigación y ensombreciendo el trabajo investigativo de las autoridades en la justicia permanente como de Justicia y Paz”. Con base en esos argumentos, el representante legal de Salvatore Mancuso le solicitó a la Fiscalía que proceda a realizar la investigación correspondiente.

