275 personas llegaron al casco urbano de San José de Uré (Córdoba). Allí, según el alcalde Custodio Liberio Acosta., 15 personas tuvieron que dormir en el polideportivo del barrio La Esperanza. Pero este no presta las condiciones propicias de un albergue humanitario: "allí no hay dormitorios, no hay agua potable, no hay baños", aseguró la Fundación social Cordobexia. / Fotos: Rafael Moreno- periodista investigativo.