Se busca trabajo, ¡después de la cárcel! | Podcast La Celda

Gilberto Forero pagó cinco años de prisión por participar en un robo al norte de Bogotá. En la cárcel aprendió herramientas básicas de cocina que luego le abrieron las puertas en reconocidas cocinas de la capital. Sin embargo, reconstruir su vida no ha sido tarea fácil.

Desde muy joven, Gilberto Forero estuvo rodeado por la delincuencia. En 2011, luego de participar en un fallido robo al norte de Bogotá, tuvo que pagar cinco años de prisión en la cárcel La Modelo, de Bogotá y en Las Heliconias, de Florencia.

Escuche los primeros episodios de La Celda: voces de Libertad

Durante el encierro, Gilberto aprendió las lecciones más importantes de su vida y desarrolló herramientas básicas que le abrieron las puertas en prestigiosos restaurantes de la capital cuando recuperó su libertad. En el cuarto episodio de La Celda cuenta cómo fue su experiencia cocinando en cárceles colombianas y cómo llegó a ser “un testigo directo” de las segundas oportunidades.

“La Celda: voces de libertad” es un podcast realizado por El Espectador y la Fundación Acción Interna que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron.

Esta primera temporada incluye cinco relatos que están disponibles en todas las plataformas de audio de El Espectador (Spreaker, Deezer, Spotify y Google Podcast) y en la página web de la Fundación Acción Interna.

