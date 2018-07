Se cae conciliación entre Álvaro Uribe y Daniel Coronell

Redacción Judicial

La pelea entre el periodista Daniel Coronell y el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez sigue siendo una pelea casada. Esta vez por cuenta del desistimiento del congresista para conciliar con Coronell tras la denuncia presentada por el periodista por los delitos de injuria y calumnia. Fuentes cercanas al proceso le confirmaron a este diario que el proyecto de conciliación que se había acordado el pasado mes de junio se cayó y el proceso continuara su tramite en la Corte Suprema de Justicia.

Aunque los roces entre Uribe y Coronell son de vieja data, el que respecta a este caso se desató tras una columna del periodista publicada en la revista Semana titulada "Aquí no hay muertos". Allí se habla de un correo enviado por Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, a la investigadora Maria McFarland, autora de un libro con duras revelaciones sobre el accionar paramilitar en Colombia. Tal correo señala al expresidente como el responsable de la muerte de Pedro Juan Moreno 12 años atrás en un accidente aéreo.

La molestia del senador Uribe fue evidente y no se hizo esperar pues ese mismo día a través de su cuenta de Twitter publicó el siguiente trino: “Daniel Coronell procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado porque pienso que sería extraditable”.

Por tal mensaje el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a Uribe la retractación, la cual se hizo efectiva el 6 de marzo a través de esta misma red social: “Daniel Coronell no está pedido en extradición, entonces técnicamente no es extraditable. He utilizado la palabra, que rectifico por orden del Tribunal, como concepto personal dadas las relaciones de Daniel Coronell con narcotraficantes, de acuerdo con audio de los hermanos Cañón, relaciones que infortunadamente no han sido investigadas, a pesar de que la Fiscalía abrió investigación al respecto desde 2010 y que al interior de la entidad se han compulsado copias a dicha investigación”, afirmó el congresista.

Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el columnista Daniel Coronell se pronunció al respecto y afirmó que esta decisión judicial constituía una victoria para el periodismo y la opinión pública. "Para el periodismo es importante porque no puede haber como retaliación contra las investigaciones periodísticas, una operación de descredito, deshonra y de asesinato del carácter de control contra el periodista. Es importante para el país porque demuestra que ninguna persona por poderosa e importante que sea, puede estar por encima de la ley, y tercer, es muy importante para la formación de opinión pública en Colombia porque el expresidente ha sido la mayor fábrica de noticias falsas en Colombia. Es un generador permanente de informaciones falas contra las personas que se atreven a investigarlo", señaló Coronell en dialogo con La W Radio.