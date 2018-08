Se entrega presunta promotora del narcoviaje accidentado en Ecuador

Redacción Judicial

En Cali, Valle del Cauca, se entregó este jueves Claudia Ximena Orozco, la mujer que supuestamente organizó el viaje en un autobús que se accidentó el pasado 14 de agosto, en Ecuador, y que transportaba más de media tonelada de marihuana. Sin embargo, en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) donde compareció, le dijeron que no tenía orden de captura ni orden de extradición por parte de las autoridades de Ecuador.

Antes de que la mujer se presentara ante las autoridades, dijo que había organizado al menos tres viajes con el grupo, pero que solo en el último se enteró que los paseos que había organizado hacían parte de supuesta organización narcotraficante. También pidió perdón a las familias de las 24 personas que fallecieron en el accidente y reconoció, además, que se había equivocado. (Le podría interesar: ¿Qué pasó en el accidente del bus colombiano en Ecuador?)

"Simplemente me decían que yo iba como la guía turística, pero en el último viaje me di cuenta. No sabía de qué se hablaba ni de qué cantidad", comentó Orozco, quien aseguró que en los viajes que realizó tenía dudas por las justificaciones que le daban. “Cuando yo pregunté a mi amiga por qué los viajes eran gratis, me dijo que lo que se buscaba era lavar dinero de un político, pero nunca me dijeron ni el nombre del político, ni de que se trataba de droga”.

Igualmente, comentó que su vecina y amiga, a quien la identifica como Carmelina Idrobo, la había contratado para los viajes con gratuidad para todos los pasajeros. “Yo a ella la conocí porque le vendía mis productos de belleza con los que yo trabajo, entonces hicimos una amistad. Ella se dio cuenta de mis dificultades económicas y así nos fuimos haciendo amigas”, señaló. (Le sugerimos: “El accidente no fue culpa mía”: colombiana que contrató bus que se estrelló en Ecuador)

Por su parte, el abogado Elmer Montaña, quien representa los intereses de Claudia Ximena Orozco, dijo que su cliente manifestó su voluntad de entregarse para aclarar la situación y dijo, para tener en cuenta, que las organizaciones narcotraficantes se aprovechan de personas vulnerables, como madres cabeza de hogar, para cometer este tipo de actividades ilícitas.

Elmer Montaña abogado de Claudia Jimena Orozco, habla sobre la entrega voluntaria de esta mujer, señalada de reclutar a los viajeros del narco bus que se accidentó en el Ecuador el 14 de agosto. pic.twitter.com/jO9rlhU21y — Raúl (@atleta007) 30 de agosto de 2018

El pasado 14 de agosto, un autobús turístico colombiano se accidentó en la carretera que une Quito con la zona de Papallacta, cuando chocó con un todoterreno en el sector de Palugo. En el autobús accidentado las autoridades ecuatorianas encontraron la marihuana oculta en un piso falso. La mujer, sin embargo, quedará en libertad en razón a que no existe una orden de captura en su contra.