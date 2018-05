Se entregó “Juancito”, señalado de ser el responsable de la ola de violencia en la comuna 13

Redacción Judicial

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la entrega de Juan Manuel Piedrahita Giraldo, alias Juancito quien es señalado por las autoridades de generar episodios de violencia en la comuna 13 de la capital antioqueña. “La Comuna 13 será mucho mejor sin él. Hacía mucho daño”, señaló el mandatario local.

"Alias Juancito no soportó la presión de las autoridades y su único camino fue entregarse. En este momento la Comuna 13 está más tranquila sin él. Una persona que le ha hecho tanto daño a las comunidades y eso lo que debe pasar con cada uno de esos criminales que le hacen tanto daño a nuestra gente”, señaló el mandatario local. Gutiérrez además felicitó a la fuerza pública, a la Fiscalía y a la comunidad de la zona.

“Gracias a esa presión esta persona tuvo que entregarse. Vamos a seguir, vamos a continuar toda la estrategia integral. Fuerza contra la criminalidad y todo el apoyo social para nuestras comunidades”, agregó el alcalde Gutiérrez. La Fiscalía General anunció que Piedrahita Girlado será imputado por los delitos de para delinquir con fines de desplazamiento forzado y extorsión y que también era requerido por el delito de homicidio.

La ola de violencia en la comuna 13 motivaron sendas acciones por parte de la Alcaldía y la Fuerza Pública y la militarización de la zona desde el pasado 26 de abril. Los uniformados estarán ubicados en diez puntos estratégicos esa región como Las Independencias, San Javier, Juan 23, La Pradera y El Socorro. Por información que permitiera dar con su paradero, las autoridades habían ofrecido una recompensa de $20 millones de pesos. Además, había sido incluido en el cartel de los delincuentes más buscados en el Valle de Aburrá.

De acuerdo con la Policía Nacional, alias Juancito tenía una trayectoria criminal de más de 20 años en la Comuna 13 y al frente de ‘la organización conocida como Betania, que mantenía nexos con la organización delincuencial integrada al narcotráfico (Odin) Caicedo de Medellín. Previo a su entrega, la Policía había hecho un allanamiento en su casa y se le habían incautado tres celulares.

“A alias Juancito le quedan pocas horas en libertad. No soportará la presión que tenemos sobre el. Y lo mismo le pasará a cada uno de estos criminales que no dejan vivir tranquila a nuestra gente. Una ciudadanía unida es invendible”, había señalado en días pasados el alcalde Gutiérrez. El pasado 26 de abril, en la comunda 13, el se escucharon ráfagas de fusil momentos antes que el alcalde hiciera una declaración pública en el sector de Betania. Ante la situación y vía Facebook Live, Gutiérrez señaló: “que dejen vivir tranquila a la gente. A mí no me asustan con ráfagas. Estoy acá para acompañar a la ciudadanía. Y acá seguiré”.

