Fue presidente de la Federación Nacional de Departamentos

“Se han violado sistemáticamente mis derechos fundamentales”: Plinio Olano

Redacción Judicial

A través de un comunicado de cuatro puntos, emitido este viernes 17 de agosto, el excongresista Plinio Olano Becerra respondió al llamado a juicio hecho por la Corte Suprema de Justicia por, supuestamente, haber participado irregularmente en la adjudicación del tramo Ocaña- Gamarra a favor de la multinacional Odebrecht. El exsenador es investigado por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho.

El excongresista del partido de la U explicó que su expediente lo ha venido adelantando la Sala 3 de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema que, en su criterio, “perdió su competencia para investigarme desde el pasado 18 de enero del presente año cuando se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2018”, que creó la doble instancia para aforados constitucionales. (Le podría interesar: Corte Suprema llama a juicio al exsenador Plinio Olano por Odebrecht)

Por eso, como otro de los puntos en el comunicado, pidió que su expediente sea trasladado a la Sala Especial de Juzgamiento en donde, según él, demostrará su inocencia de todos los delitos que se le acusa. “Durante el proceso, y hasta la fecha, se han violado sistemáticamente mis derechos fundamentales: la presunción de inocencia, el juez natural, el derecho a la defensa, el debido proceso y la libertad, entre otros”, precisó el exdirector de la Federación Nacional de Departamentos.

Igualmente, el exsenador aseguró que solo uno de los 25 testigos que han declarado en su proceso lo incrimina directamente. Se trata, expresó Olano, de un testigo que no ha aportado ninguna prueba y que, supuestamente, ha sido beneficiado y protegido por la justicia en varios expedientes judiciales. No obstante, no hace referencia de quién se trata. “Hoy este señor, al que se le ha dado total credibilidad, aspira a tener un segundo principio de oportunidad para obtener nuevas rebajas de penas o absoluciones por los delitos que ya confesó haber cometido”, comentó el excongresista. (Lea también: El recorrido político de Plinio Olano, el nuevo salpicado por el Caso Odebrecht)

Las investigaciones, sin embargo, demuestran todo lo contrario. Según la Fiscalía, Olano Becerra hacía parte de grupo buldócer que, de acuerdo con las investigaciones, estaba compuesto por senadores y representantes quienes habrían presionado y recibido sobornos para que Odebrecht se quedara con el contrato de la adición del tramo Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol 2. El excongresista fue capturado el pasado 13 de febrero por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.