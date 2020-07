Nueva masacre en Córdoba, esta vez atribuida a Los Caparros, deja tres muertos

El hecho se presentó en la vía entre San José de Uré y Montelíbano. Al parecer, miembros del Clan del Golfo asesinaron a tres personas, dos de ellas menores de 18 años. 279 personas están desplazadas luego de la primera masacre de esta semana, que ocurrió el lunes pasado.

En menos de una semana, dos masacres se han presentado en el departamento de Córdoba. La más reciente, en la vía entre San José de Uré y Montelíbano. De acuerdo con la organización Cordobexia, fueron asesinados tres hombres, dos de ellos eran menores de 18 años. Las primeras versiones indican que las tres personas se movilizaban por la carretera desde Montelíbano y habrían entrado a una zona controlada por el Clan del Golfo, conocido en la zona como Autodefensas Gaitanistas. Al parecer, este grupo armado estaría asesinando a cualquier persona desconocida que entre a una “zona prohibida”.

En la masacre murieron dos jóvenes de 15 y 16 años y un hombre de 46 años. La fundación explicó que “debido a que la puja por el control del territorio que se libra a sangre y fuego entre los grupos paramilitares del Clan del Golfo y los Caparros, toda persona desconocida que esté en territorio de influencia directa o de manipulación de un grupo o del otro será asesinada”. El pasado lunes, el grupo rival del Clan del Golfo, los Caparros, habrían perpetrado otra masacre en la vereda La Cabaña ubicada en el municipio San José de Uré (Córdoba). Allí, tres personas fueron asesinadas por miembros de ese grupo armado. Se trataba de dos adultos mayores y su hijo, todos familiares del concejal municipal Manuel López.

Luego de asesinar a la familia, Los Caparros les dieron un ultimátum a los habitantes de la vereda para que desocuparan sus predios antes de la una de la tarde de ese lunes. De acuerdo con la denuncia de Codobexia, algunos desplazados han pedido refugio en hogares de familiares y amigos, mientras que otros no han corrido con tal suerte. Un total de 279 personas de la vereda La Cabaña se encuentras en el polideportivo de barrio la Esperanza en San José de Uré. Según la Fundación, “no es un albergue humanitario, no hay dormitorios, no hay agua potable, no hay baños”.

De acuerdo con el reporte, entre los desplazados “hay 52 niños, 2015 mujeres, dos personas con discapacidad y varios adultos mayores”. En estos momentos, líderes sociales y autoridades de la Alcaldía de San José de Uré están reunidos para darle una solución a la situación que enfrentan los desplazados. Por su parte, el Ejército aseguró el lunes pasado que se encontraba realizando operaciones para dar con los responsables de esta masacre. Asimismo, la Policía llegó a la vereda La Cabaña con la intención de investigar lo sucedido.

Según Cordobexia, “en el sur de Córdoba patrullan más de tres mil integrantes del Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea que, obrando con el nombre de la fuerza de tarea conjunta Aquiles, hacen presencia en los municipios”.

Noticia en desarrollo...