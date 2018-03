Secretaría de la JEP no confirma que senador Ashton se haya presentado

Redacción Judicial

El político liberal tendría intenciones de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz por su caso de parapolítica. Sin embargo, esta solicitud no se ha materializado.

El pasado martes, 20 de marzo, se conoció que el político liberal Álvaro Ashton estaría buscando pista para acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el proceso que existe en su contra por parapolítica. Según su abogado defensor, estos hechos estarían en el marco del conflicto armado que se llevó a cabo en el país, por lo cual Ashton podría ser candidato a la JEP. No obstante, la Secretaría de este tribunal le confirmó a El Espectador que la petición no ha sido formalizada, por lo tanto, no se puede evaluar el caso en concreto.

Ashton se encuentra involucrado en este caso de parapolítica desde 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en su contra por los presuntos nexos que el congresista habría tenido con las AUC. El nombre de Ashton salió a relucir en este proceso tras los testimonios de Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y Mario Rafael Marenco, alias El Gordo, quienes lo señalaron de tener vínculos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia, el cual operaba en el departamento del Atlántico.

En las declaraciones, los paramilitares explicaron que Ashton hizo parte del Plan Caribe, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como Jorge 40, a través del exalcalde de Barranquilla Guillermo Hoenisgberg, para apoyar candidatos al Congreso.

Además de esta caso, son varios los enredos que tienen a Álvaro Ashton con la justicia colombiana. El primero de ellos es por el polémico caso de corrupción en la justicia, conocido como el cartel de la toga. El senador barranquillero fue salpicado cuando se reveló que, al parecer, habría pagado $600 millones al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, para frenar la investigación por parapolítica que se adelanta en su contra. Una de las pruebas más fuertes que existe contra el congresista son las frecuentes visitas realizadas al exmagistrado Francisco Ricaurte cuando fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

Asimismo, el político liberal se encuentra mencionado en el escándalo de Odebrecht, luego de que la Fiscalía pidiera a la Corte Suprema indagar sobre la conducta de los congresistas Armando Benedetti, Musa Besaile, Sandra Villadiego, Alfredo Ape Cuello Baute, Martín Morales, y Ashtons, como supuestos receptores de sobornos de la multinacional brasileña. El ente investigador aseguró que fueron conocidos como el “grupo buldócer”, pues tenían la función de tumbar, desde el Congreso, cualquier obstáculo para sus intereses.

Ashton también se encuentra inmerso en un caso de delitos sexuales. En noviembre pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar en contra del senador liberal por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. La decisión se dio tras varias interceptaciones que se hacían en el caso de parapolítica y en donde se halló una conversación de agosto de 2014, en la que se evidenció que, al aparecer, el congresista hablaba con un empleado del Hotel Prado de Barranquilla, para poder ingresar menores de edad al establecimiento.