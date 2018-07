Según NYT, tres testigos vincularían a Santiago Uribe con el grupo Los 12 Apóstoles

Redacción Judicial

Los archivos a los que tuvo acceso The New York Times contienen grabaciones de audio en las que los trabajadores relacionan a Uribe Vélez con grupos paramilitares.

Un artículo publicado por The New York Times revela fragmentos de los tres testimonios que tendría la justicia colombiana y que involucrarían a Santiago Uribe, hermano del senador y expresidente Álvaro Uribe, con grupos paramilitares. (Lea: Santiago Uribe Vélez queda libre, pero no podrá salir del país)

Santiago Uribe Vélez fue acusado por el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de bus de Yarumal, Antioquia, que habría sido ejecutado por sus supuestos nexos con la guerrilla. Un crimen enmarcado en el contexto de Los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar que se conformó en Yarumal y municipios aledaños. Sin embargo, él ha negado con vehemencia tanto el crimen como su participación en ese grupo “para”.

"Santiago Uribe está en espera de juicio por los cargos de haber comandado un escuadrón de la muerte llamado los Los 12 Apóstoles, el cual se sospecha que está involucrado en cientos de asesinatos. Por su parte, Álvaro Uribe es investigado por la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos en un caso que involucra acusaciones de que él operaba un grupo paramilitar por su cuenta", menciona el diario.

Además, los archivos a los que tuvo acceso The New York Times contienen grabaciones de audio en las que los trabajadores, a quienes el medio prefirió no revelar sus nombres para protegerlos, relacionan a Santiago Uribe Vélez con el paramilitar José Alberto Osorio Rojas y con Pelusa, un sicario del grupo paramilitar.

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia dejó en libertad a Uribe, en marzo del presente año. El juez del caso admitió que Uribe Vélez debía recuperar su libertad luego de dos años detenido. El empresario llegará al fin de su juicio en libertad.

Tras la publicación, el senador Álvaro Uribe Vélez, dijo en su red social de Twitter: “A quienes utilizan el dolor del asesinato para acusarme: No hay un ministro de defensa, un alto oficial, un soldado o policía, un escolta, de los cientos con quienes he interactuado como gobernador o como presidente que pueda decir que di mal ejemplo de palabra, obra, acción u omisión”.