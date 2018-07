Según Uribe, inteligencia británica habría intervenido en grabaciones en su contra

Redacción Judicial

Después de que se hizo oficial que la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, el congresista ha publicado varios trinos en su cuenta personal de Twitter, como respuesta a la decisión del alto tribunal. Lo primero que advirtió en la red social es que va a presentar su renuncia como senador y que la Corte no ha querido investigar el caso a profundidad y que simplemente se ha dedicado a presumir que el senador es un manipulador.

“Informaré sobre cómo llegué a testigos, tema que la Corte no quiso investigar, simplemente me presume manipulador y me cita a indagatoria con implícita medida de aseguramiento”, escribió Uribe Vélez, en la mañana de este miércoles, 25 de julio. En seguida, trinó un mensaje con un dato que hasta ahora no se sabía: que el servicio de inteligencia británico habría intervenido en la investigación que hizo al alto tribunal en contra del expresidente. Según el trino, Uribe asegura que se trata de amigos del presidente Juan Manuel Santos.

De acuerdo con la denuncia del senador Uribe en redes sociales, el servicio de inteligencia involucrado en su caso sería el MI6, más conocido como la agencia del agente secreto James Bond, pero también como uno de los centros de inteligencia más poderosos del mundo, con cientos de espías y agentes encubiertos en todo el mundo. Según fuentes de la Corte Suprema consultadas por este diario alrededor de este tema, en ningún momento el alto tribunal utilizó o estuvo en contacto con agencias internacionales.

“La investigación la viene adelantando única y exclusivamente la Sala de Instrucción 2 de la Corte en un trabajo transparente y legal”, señaló una persona que conoce a fondo el proceso. Por su parte, el expresidente Uribe insiste en que conoce denuncias que probarían lo contario. “Autoridades extranjeras en una treta en mi contra”, dice otro de los trinos del congresista, quien además se refirió a otra polémica suscitada por la decisión del alto tribunal que tiene que ver con quién será la entidad encargada de continuar con la investigación si renuncia a su curul.

“Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen, la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”, escribió el expresidente Uribe. Sin embargo, hay juristas que aseguran que, con su renuncia, el caso tendría que pasar a la Fiscalía pues los hechos por los que es investigador el senador no tienen nada que ver con su investidura de senador.

La Corte Suprema de Justicia decidió llamarlo a indagatoria después de cinco meses de investigación en total silencio que le permitió recopilar suficientes pruebas para llamarlo a indagatoria por los delitos de soborno y cohecho. Las pesquisas comenzaron días después de que el alto tribunal anunciara que iba a archivar una denuncia que el propio Uribe presentó en contra del senador Iván Cepeda, por manipulación de testigos, y que, por el contrario, quien debía ser investigado por estos hechos era el propio expresidente.