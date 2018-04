Senador Álvaro Uribe debe retractarse de nuevo por trino contra Daniel Coronell

Redacción Judicial

El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó nuevamente al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez que se retracte de un mensaje escrito en Twitter contra el periodista Daniel Coronell, en el que lo califica de tener una “actitud mafiosa” y lo señala de ser “extraditable”. Aunque Uribe ya se había rectificado por este mensaje, luego que un fallo se lo ordenara, ahora el Tribunal consideró que el senador no lo hizo correctamente. El magistrado Jairo José Agudelo Parra notificó a Uribe y le dijo que debe “retractarse, puntualizando que lo es, única y exclusivamente, de las afirmaciones realizadas el 10 de febrero de 2018”.

Ese día, Uribe publicó el mensaje que originó este pleito judicial y que dice textualmente: “Daniel Coronell procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado porque pienso que sería extraditable”. El mensaje fue una respuesta del jefe del Centro Democrático a Coronell tras escribir una columna en la Revista Semana titulada "Aquí no hay muertos". (Lea aquí: Senador Álvaro Uribe debe retractarse por trino contra Daniel Coronell)

La primera retractación de Uribe, el 6 de marzo pasado, difundida a través de su cuenta de Twitter, decía: “Daniel Coronell no está pedido en extradición, entonces técnicamente no es extraditable. He utilizado la palabra, que rectifico por orden del Tribunal, como concepto personal dadas las relaciones de Daniel Coronell con narcotraficantes, de acuerdo con audio de los hermanos Cañón, relaciones que infortunadamente no han sido investigadas, a pesar que la fiscalía abrió investigación al respecto desde 2010 y que al interior de la entidad se han compulsado copias a dicha investigación”, afirmó el congresista.

El expresidente luego agregó que Coronell no está condenado por narcotráfico y finalizó diciendo: “Yo no estoy frente a un periodista investigativo sino frente a un calumniador profesional, que se declara como mi enemigo”. Por esta razón, el periodista interpuso un recurso de desacato que ahora salió en su favor en el Tribunal. En su momento, el periodista había rechazado las afirmaciones del exsenador. "De manera tramposa y con mala fé, el senador @AlvaroUribeVel se burla de fallo de Tribunal que le ordena rectificar y, en cambio, suma nuevas calumnias que rechazo. Presentaré un incidente de desacato para que la justicia establezca si este poderoso está por encima de la ley", señaló.

