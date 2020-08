Pulgar también enfrenta un proceso penal ante la Corte Suprema por el mismo hecho: el supuesto ofrecimiento de $200 millones a un juez con el propósito de torcer un proceso para favorecer a un aliado político suyo, Luis Fernando Acosta Osío.

La Procuraduría llamó a audiencia de juzgamiento disciplinario al senador Eduardo Enrique Pulgar por la presunta comisión del delito de cohecho. El 15 de julio pasado, el Ministerio Público envió a sus delegados a Barranquilla para investigar las denuncias realizadas por el periodista Daniel Coronell que vinculaban a Pulgar en un supuesto intento de soborno. El ente de control calificó provisionalmente está falta como gravísima a titulo de dolo.

De acuerdo con el ente de control, las pruebas recopiladas en la investigación relacionan a Pulgar con el presunto “ofrecimiento de $200 millones al entonces juez Promiscuo Municipal de Usiacurí, Atlántico, Andrés Fernando Rodríguez Cáez, a cambio de una decisión en favor de un tercero, en un proceso penal que se adelantaba en ese despacho”. Los hechos habrían ocurrido en 2017, cuando el proceso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro) enfrentaba en los estrados judiciales su punto más crítico.

El proceso en manos del juez Rodríguez, en el cual el senador intentó interceder, era ni más ni menos que el lío familiar que enfrenta Luis Fernando Acosta Osío, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, por el control de tres importantes instituciones en la capital del Atlántico. Se trata de la Fundación Bendeck, el Hospital Metropolitano de Barranquilla y la Unimetro, las cuales son el resultado de una herencia dejada por el senador Gabriel Acosta Bendeck.

Desde hace tres años la herencia se convirtió en la manzana de la discordia para los Acosta Osío, que trasladaron la disputa a los estrados judiciales. De acuerdo con las investigaciones que lleva la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, Pulgar habría intentado beneficiar a Luis Fernando Acosta, uno de sus aliados políticos en la costa.

“Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen pa’ ver si me pueden ayudar, hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’ lante. Así de sencillo”. Así quedo registrado el momento en el que presuntamente Pulgar le ofrece a Rodríguez “200 palos”.

La Procuraduría señaló que, “valores y principios como la probidad, moralidad y rectitud que deben rodear la actuación de un funcionario público, en este caso de un congresista, se habrían visto significativamente afectados con el comportamiento que en 2017 el investigado presuntamente desplegó con la intención de perturbar la imparcialidad de la justicia”.

La decisión del Ministerio Público se confirma tras solo cuatro días de que la Corte Suprema de Justicia llamara a indagatoria al senador Pulgar por los mismos hechos. Aún está por definirse la fecha de la diligencia, debido a que la corporación solicitó material probatorio adicional al recogido por el magistrado Marco Antonio Rueda en el último mes. La Sala Especial de Instrucción, quien está llevando la investigación, determinará si Pulgar es responsable de los dos delitos que le imputaron: cohecho y tráfico de influencias.

Entre las indagaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público estaba incluido determinar si el senador David Name también había intentado sobornar al juez Rodríguez en el mismo caso de la Unimetro. En uno de los audios difundidos por el periodista Daniel Coronell, se escucha supuestamente a Name en una reunión junto con Luis Fernando Acosta Osío, decirle al juez Rodríguez: “La manita ayuda”.

No obstante, de acuerdo con la decisión del alto tribunal del pasado 10 de agosto, Name quedó exonerado de la investigación y la corporación confirmó que el único aforado vinculado al presunto soborno era Pulgar. Hasta el momento, el Ministerio tampoco ha confirmado la fecha de citación a la audiencia de juicio disciplinario contra Pulgar.