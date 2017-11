Senadora Claudia López se retractó por trino contra fiscal general

Redacción Judicial

La candidata presidencial explicó que el trino del pasado 29 de agosto puede interpretarse como una acusación de concusión contra el fiscal general, pero que no lo es. "Me retracto de todo contenido e interpretación personalizado, directo y deshonroso", dice.

La senadora y candidata presidencial, Claudia López, se retractó por el trino que vinculó al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos. Dicho trino decía: “Queda claro porque (Leonidas) Bustos y Néstor Humberto (Martínez) hundieron el Tribunal de Aforados, sabían que terminarían presos si se descubría la venta de fallos”.

Ahora, nuevamente en su red social, la senadora dijo: “Me retracto del trino que puede interpretarse como una acusación de concusión al fiscal general. No lo es. En mi calidad de senadora y en ejercicio de mi función de control político, mi debate con el fiscal es sobre sus conflictos políticos y de interés como abogado, ministro y fiscal, y sobre nombramientos en su fiscalía de personas vinculadas al llamado cartel de la toga, y no sobre la presunta concusión para venta de fallos. Por tanto reitero que me retracto de todo contenido e interpretación personalizada, directa y deshonrosa del trino contra el fiscal en ese sentido".

Según la tutela interpuesta el pasado 27 de octubre, Martínez dice que la senadora falta a la verdad y vulnera los derechos fundamentales. Esta acusación para el jefe del ente investigador "es injuriosa, injustificada y deshonrosa”, y afecta sus derechos a la honra y buen nombre, razón por la cual –dice– debe ser rectificada.

“Solicito que se ordene a Claudia López que en forma inmediata y con el mismo despliegue con el que difundió las afirmaciones publicadas en su cuenta de Twitter, y siguiendo las reglas específicas que la Corte Constitucional ha precisado para el contexto particular de las redes sociales, rectifique la mencionada información”, se lee en el recurso.

De igual forma, el fiscal calificó dichos señalamientos de la senadora como una “campaña negra”. "Es producto de una delirante y obsesiva campaña negra que ha iniciado la política de marras con ocasión de una decisión que adoptó la Fiscalía General de la Nación, en causas que presuntamente afectan su núcleo familiar, lo cual ella misma debería revelar a la opinión pública”.