Señalan al empresario Pedro Medina de supuesto acoso sexual

Redacción Judicial

Las denuncias sobre acoso sexual y laboral de mujeres en el mundo bajo el movimiento #Metoo (Yo también), ha motivado una serie de marchas en todo el mundo para hacer conciencia y frenar este tipo de comportamientos. Pero no solo las mujeres son víctimas, sino también los hombres. Este miércoles, la emisora La FM dio a conocer una serie de testimonios de jóvenes estudiantes que alegan ser víctimas de acoso por parte del empresario Pedro Medina.

Medina es un exitoso conferencista, impulsor de la Fundación Yo Creo en Colombia o La Minga, y expresidente de una reconocida cadena de comida rápida. Las denuncias contra Medina que reveló el medio de comunicación aseguran, en términos generales, que el empresario al parecer buscaba crear relaciones de cercanía con los estudiantes, presentándose como un mentor.

(Lea aquí: El hombre que más cree en Colombia)

Uno de los testimonios lo entregó José*. Según relató, tras una interesante conferencia en la Universidad, Medina pidió que un estudiante lo llevara a su casa porque no había llevado carro. Aceptó. Conversaron. Era un modelo a seguir. Medina le aseguró que podía ser su mentor, lo cual para José era algo importante. Pero la conversación cambió: “Me preguntó cuántas veces se masturbaba. Yo le dije: ‘perdona Pedro, pero no sé para dónde vas con ese tema’. Él me dijo: ‘no te preocupes, esto hace parte de este proceso. Por ejemplo, yo me masturbé esta mañana dos veces".

José explicó que el resto de la conversación fue bastante incómoda. Y luego lo invitó a una segunda sesión para una “segunda sesión” en el Club El Nogal, en el turco, a la que nunca asistió. José, que para la época tenía 23 años, aseguró que siempre es necesario denunciar hechos como estos. “Estemos atentos. Uno puede estar salvando una futura víctima. Yo hoy como padre de familia, siento frustrado y poco decepcionado de no haberlo hecho antes, de pensar que el día de mañana un hijo de una tenga que enfrentar una situación como estas”, aseguró a La FM.

(Lea aquí: #YoTambién, la campaña que pone hablar a mujeres que han sido agredidas)

Otro testimonio lo dio Juan Pablo Ramírez. Su relato empieza similar al de José. Después de un cóctel en la celebración del empresario del año en la Universidad del Rosario, Medina lo invitó a él y a cinco compañeros a su casa. “Es una persona con una narrativa encantadora (…) Al final del evento nos invitó al Museo de la Paz y accedimos".

“Terminamos en una especie de círculo, donde todo estaba enmarcado en una especie de confianza. Y cuando menos pensamos estábamos todos en círculo y complemente desnudos. Pedro tiene una capacidad de enmarcarlo como algo normal. Ahí no pasó nada más. Nos dijo que quería ser nuestro mentor. Por cosas de la vida yo no accedí (…) La cosa se puso grave cuando conocí casos de personas a las cuáles eso les hizo mucho daño psicológicamente hablando", dijo. Medina no se ha pronunciado sobre estas denuncias.

*Nombre cambiado.