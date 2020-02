“Sería irresponsable salir corriendo”: presidenta de la Sala Disciplinaria de la Judicatura

Julia Emma Garzón lleva 11 años en el Consejo Superior de la Judicatura. Ella y Pedro Sanabria son magistrados únicos en su especie: todos los integrantes de las altas cortes dejan su cargo a los ocho años. Ellos no.

La magistrada Julia Emma Garzón, presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, lleva 11 años en su cargo, tres más del periodo establecido por la Constitución. Ella está en un particular limbo: su tiempo de más en la Judicatura se debe a que el órgano que preside ya no debería existir, pues fue reemplazado por la Comisión de Disciplina Judicial en la reforma de equilibrio de poderes de 2015. Sin embargo, a falta de una ley estatutaria, la Sala Disciplinaria sigue con vida y con magistrados en la interinidad o con períodos vencidos, como es el caso de Garzón.

Usted y el magistrado Pedro Sanabria debieron salir hace más de tres años de la Sala Disciplinaria, por eso se dice que se atornillaron en los cargos. ¿Qué está pasando allí?

La justicia en general, no solo la Sala Disciplinaria (de la Judicatura), está atravesando por una provisionalidad. Ni los magistrados de la Corte Suprema, ni del Consejo de Estado, ni los nuevos miembros de la Comisión de Disciplina Judicial, han sido elegidos de conformidad con la reforma de equilibrio de poderes de 2015, que establece que se debe hacer una convocatoria pública reglada, fijada a través de una ley estatutaria.

Pero, ¿por qué no se han ido si sus períodos vencieron hace mucho?

La transitoriedad (nuestra) en la Sala Disciplinaria se dio porque así lo determinó el acto legislativo, en el parágrafo del artículo 19 que dice que se deberá permanecer en el cargo hasta que se elijan los nuevos miembros de la Comisión de Disciplina so pena de incurrir en un abandono del cargo, que podría acarrearnos una investigación penal o disciplinaria. La Constitución nos obliga a permanecer en este cargo. Si quieren que nos retiremos deberá hacerse una reforma constitucional que nos retire. Se dice que estamos atornillados en el cargo porque ha pasado un período de ocho años, pero no, es que hay una transitoriedad establecida en la Constitución. No es porque queramos o porque sí.

¿Y si renuncia y se nombra a un magistrado de forma interina?

Pero cómo van a presentar a esa persona de forma interina. ¿Ahí sí para una provisionalidad más grande? Sería irresponsable de nuestra parte salir corriendo de nuestro cargo.

¿Qué pasa si el presidente Duque acata el concepto del Consejo de Estado y envía ternas al Congreso para reemplazar toda la Sala Disciplinaria?

El Congreso en su sabiduría decidirá si acata o no el acto legislativo. Se pueden presentar las investigaciones del caso, se pueden llegar a afrontar procesos disciplinarios por la violación de ese acto legislativo.

Recientemente, usted y Sanabria le enviaron un derecho de petición al presidente Iván Duque, ¿qué decía?

Le pusimos en conocimiento la existencia del acto legislativo. Le hicimos saber la existencia de una providencia judicial de la Sala Plena del Consejo de Estado, en la que declararon nulas las ternas del presidente Santos y se ordenó presentar la ley estatutaria en el Congreso, so pena de ingresar en prevaricato si se incumple esta decisión judicial, que es cosa juzgada, y lo que tiene que hacer el presidente (Duque) es, a la mayor brevedad, con mensaje de urgencia, decirle al Congreso que presente la ley estatutaria necesaria.

¿Se llegó a interpretar ese derecho de petición como otro intento por seguir en el cargo?

En absoluto, no fue así. Nosotros queremos una definición y rápido. Por eso estamos llamando la atención y estamos diciendo que no hay ley estatutaria para la elección de las cortes. Les decimos: “Mire, la Comisión de Disciplina no se ha podido elegir por esto”. Los problemas que se presentan en las diferentes cortes, son por la inexistencia de la ley estatutaria. Estamos haciendo un llamado a todo el mundo para que se pellizquen y miren a la justicia, para que realmente se cumpla la Constitución y la ley.

Expertos señalan que las decisiones de la Sala Disciplinaria podrían terminar invalidadas porque allí hay dos magistrados con sus períodos vencidos.

Los periodos no están vencidos. La Constitución, que fue reformada por la ley de equilibrio de poderes, tiene un parágrafo que así lo dice, está vigente y no ha sido derogado. Este es el mandato que nos tiene todavía en el cargo.

¿Cómo funciona una corte que tiene dos magistrados con periodos de más de 11 años y el resto está de forma provisional?

Hay que garantizarle al ciudadano el acceso a la administración de justicia. La que ha cumplido con ese deber ha sido la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. El que ha incumplido con su deber es el presidente de la República que no ha presentado la ley estatutaria, llámese (Juan Manuel) Santos o (Iván) Duque.

¿Cuál es el panorama de la Sala?

Pensamos que con esta mirada que le han dado a la Sala Disciplinaria, es perentorio que el presidente envíe un mensaje de urgencia para la presentación de la ley estatutaria en el Congreso y que este la tramite, para así acabar con la interinidad en toda la justicia de Colombia, porque no solo es la Sala Disciplinaria, sino todas las cortes.

O sea, para usted, ¿todos las elecciones de magistrados desde 2015 han sido irregulares?

Es cuestionable.

Se ha dicho que usted y el magistrado Sanabria aprovecharon el vacío para poner a amigos suyos en la Sala.

En la Judicatura se presentan muchas hojas de vida y hemos escogido a los mejores perfiles. No es culpa nuestra sino del gobierno, que no presenta la ley estatutaria. Al ciudadano no lo podemos privar de tener una justicia pronta y eficaz. En 2019, esta sala profirió 11.500 decisiones, así se lo hicimos saber al Congreso de la República en nuestro informe anual. De estas, 8.000 fueron fallos definitivos. Eso sin contar con los 60.000 casos que llevan los diferentes consejos seccionales de la judicatura.

La Sala Disciplinaria se modificó a raíz de los “amiguismos” y la politiquería. ¿Ha cambiado ese panorama desde 2015?

No sé cómo está funcionando el Consejo Superior, lo que antes era la Sala Administrativa, porque esta tiene la función de manejar el presupuesto de la rama (judicial). Nosotros solo estamos administrando justicia, tramitamos las quejas y sancionamos (contra abogados, fiscales y jueces).

¿Qué pasará cuando ya se destrabe la elección de la Comisión?

Nosotros debemos entregarles a los elegidos de la Comisión de Disciplina Judicial un inventario de los procesos para que ellos continúen y se hagan cargo de los 30.000 procesos disciplinarios de los funcionarios de la Fiscalía que están siendo investigados.

¿Y con usted?

Ya le he servido a la patria y pensaré cómo, en el futuro, puedo ayudar más a los animales, que siempre han sido mi hobbie. Yo creo que los animales, como los perros y gatos desamparados, me necesitan.