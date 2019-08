"Si había tantos soldados, podían inmovilizarlo": mamá de joven muerto en base militar

Redacción Judicial

El pasado sábado el joven Rafael Caro, de 16 años, murió luego de recibir un disparo que propinó un integrante del Ejército Nacional en la base militar de La Lizama, Santander. De acuerdo con la Institución, el menor de edad se saltó uno de los controles, luego de que varios jóvenes agredieran a insultos y piedras a los uniformados. La madre de la víctima Dioselidia Álvarez contó que Caro había sido agredido previamente.

En diálogo con Telepetróleo, Álvarez señaló que su hijo había salido a comprar lo del almuerzo. "Me dijo: "Bajé a traer algo para hacer el almuerzo con Jhon y los soldados salieron de la base y nos agarraron a plan. Me dieron reduro. Dijo ya voy para la casa a traer mi machete y los voy a enfrentar: me matan o los mato, pero que ya no nos golpeen más"". Álvarez le dijo a su hijo que se controlara. 15 minutos después, recibió la noticia de su muerte.

De acuerdo con Álvarez, el día anterior, un soldado habría golpeado a otro joven en la cara. “Uno de esos militares sacó la mano y se la templó a ese muchacho en la cara, y él se alteró demasiado y empezó a darle roca y a gritar. Y mi hijo, que estaba donde la vecina, salió y le preguntó que qué pasaba, y el muchacho le dijo que los militares le habían pedido una requisa pero que tenía que ser con video y foto, y que él le había dicho que no tenían derecho y que le habían pegado”, señaló.

En medio de lágrimas, la mujer señaló que, si bien su hijo era "altanero" y "rebelde", el hecho no tenía por qué terminar en su muerte. "Lo único que le pido a Dios es que me ayude y me dé el valor de perdonar, porque esto no se hace. Yo sé que mi hijo era altanero, rebelde, pero si había tantos soldados en la base cuando él ingresó, hombre, ellos podían si querían inmovilizarlo. Péguenle un tiro en un pie", señaló.

Según el fiscal general encargado, Fabio Espitia, la muerte de Rafael Caro ocurrió de manera involuntaria. "Lo sucedido con este homicidio, en lo que han demostrado los avances técnicos, es que no existió homicidio doloso. La Fiscalía constata lo que sucede con base en dos dictámenes de balística", señaló el jefe (e) del ente investigador.

Espitia afirmó en su declaración: "Lo que nos demuestra esta prueba es que existió un disparo que no iba dirigido contra la persona que finalmente murió". Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que el menor Caro "traspasó los límites de una base militar. Con ocasión de este hecho, un cabo que estaba al servicio de ese grupo disparó contra el piso, no le disparó a la persona, pero en el rebote del proyectil fue herida la persona, y posteriormente falleció en el hospital de Barrancabermeja".

La cabeza máxima de la Fiscalía General también señaló que "hasta el momento no se ha formulado imputación contra el uniformado, pero en principio, la hipótesis apuntaría a un homicidio culposo", es decir, que no hubo intención de causar la muerte del menor. En su momento, el Ejército dio la versión de que todo ocurrió al mediodía en la vía hacia Barrancabermeja (Santander). Los soldados del Batallón de Artillería de la Quinta Brigada se encontraban realizando labores de registro, cuando "fueron agredidos de manera violenta con palos, piedras y machetes por un grupo de jóvenes”.