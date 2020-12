Silvia Gette hizo fiesta a pesar de su casa por cárcel y la pandemia

La defensa de la exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla está condenada por autopréstamos ilegales y soborno y está en otro proceso penal por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda.

La exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla Silvia Gette Ponce no es ajena de polémicas. Con dos condenas encima, una por auto prestarse millonarias sumas de dinero para hacer pagos personales con dineros de la institución, y otra por haberle ofrecido un soborno de $250 millones al exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia Don Antonio para que cambiara su versión sobre el crimen del ganadero Fernando Cepeda, ahora Gette es noticia por sus celebraciones en medio de pandemia.

La exfuncionaria está detenida en casa por cárcel, no solo porque así lo dictó la justicia en uno de los casos por los que fue condenado, sino porque también el Tribunal Superior de Barranquilla le concedió un habeas corpus, según dijo su defensa. Estando en su lujosa mansión en la capital del Atlántico y aun enfrentando un proceso penal por la muerte del ganadero Cepeda, que ocurrió en 2003, Gette tuvo lo que parece ser una fiesta de cumpleaños rodeada de muchas personas el pasado 18 de noviembre. Las fotografías de la celebración fueron subidas a una red social y luego publicadas por medios locales.

El fotografía se aprecian, muy ataviados, seis personas. Aunque, señala El Heraldo, en un corto video se pudieron apreciar al menos a 10 personas en la celebración. Todo, sin protocolos de bioseguridad ni tapabocas a pesar de la pandemia de COVID-19. Curiosamente, tras conocerse las imágenes, Raúl Cadena, uno de sus abogados expidió un comunicado asegurando que la exrectora “es un ser humano que tiene una cierta edad que la hace de espacial cuidado frente al COVID- 19, por esa razón el juez que conoce el trámite advirtió que los mencionados decretos se adecuaban a su estado, motivo por el cual consideró que su residencia o mejor aún la prisión domiciliaria, es la mejor situación para que ella siguiera purgando su pena de prisión”.

“Vale recalcar que el derecho penal no está concebido como el ánimo vengativo sino con el fin de restaurar, el derecho que presuntamente se ha vulnerado a las victima a la infracción a le ley. Es decir, la privación de la libertad de manera intramural no es la única forma de resocializar al delincuente, de no ser así, deberíamos pensar en la pena de muerte. Hoy en víspera de navidad, como en cualquier época, la protección de la vida merece mayor salvaguarda que cualquier otro derecho fundamental”, agregó su abogado.

