SIP "aplaude" que homicidio de Nelson Carvajal fuera declarado de lesa humanidad

Redacción Judicial

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights) "aplauden" que la Fiscalía General haya declarado como delito de lesa humanidad el asesinato del periodista Nelson Carvajal, ocurrido el 16 de abril de 1998. El comunicador trabajaba en la emisora Radio Sur, afiliada a la cadena nacional RCN, en Pitalito (Huila), donde se caracterizaba por investigar casos de corrupción en la administración pública.



::“Es un paso para saber quiénes están callando a los periodistas”: hermana de Nelson Carvajal::

Tras dos décadas de impunidad en el caso, en marzo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Colombia por no garantizar el derecho a la vida del periodista y por no investigar los hechos e identificar a los responsables. En consecuencia, ordenó reparar a las víctimas y adoptar medidas de no repetición de hechos similares. Con el anuncio del ente investigador, el crimen seguirá siendo investigado y no prescribirá.

El Estado, por medio del presidente Iván Duque, reconoció públicamente su responsabilidad en un acto realizado el pasado 29 de marzo por orden de la Corte IDH. Sin embargo, al celebrar el fallo de este 14 de agosto de la Fiscalía General, la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez y la presidenta del RFK Human Rights, Kerry Kennedy, hacen un "llamado a la justicia colombiana para que redoble sus esfuerzos para que el crimen del periodista sea esclarecido y los autores materiales e intelectuales sean condenados".

Asimismo, Domínguez y Kennedy pidieron "al Estado a cumplir con las demás medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en el caso y que siguen pendientes de cumplimiento a más de un año de proferida la sentencia".

El caso

El periodista fue interceptado por un sicario cuando salía de la escuela Los Pinos, donde se desempeñaba como director y docente de la institución educativa. El criminal disparo en siete oportunidades en contra del comunicador. Tras el homicidio, se identificaron a dos presuntos autores materiales y a uno material -el escritor y empresario Fernando Bermúdez Ardila-, pero al poco tiempo se dictó sentencia absolutoria para lo tres.