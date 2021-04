“Solo se busca que sus condiciones de salud y seguridad mejoren”: abogado de Vélez

Óscar Lizarazo, defensor de Carlos Enrique Vélez, habló con El Espectador sobre las razones que llevaron al testigo principal de la Fiscalía en el proceso contra Diego Cadena (quien fue abogado del expresidente Álvaro Uribe) a informarle a la Fiscalía el pasado martes que él no cooperará más en este caso. Cadena está en juicio por presunta manipulación de testigos.

Diego Cadena fue llamado a juicio por la Fiscalía el año pasado. Este antiguo abogado del expresidente Álvaro Uribe, sostiene el ente investigativo, buscó testigos para favorecer al exmandatario incluso ofreciéndoles prebendas, algo prohibido por ley. Por eso, está acusado de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El expresidente Uribe ha dicho que él nunca supo que Cadena estuviera haciendo ofrecimientos a la gente que ofrecía hablar a su favor, y Cadena ha ratificado esa versión. Este último, por su parte, ha reiterado que solo ofreció a los testigos “ayudas humanitarias”. Uno de los beneficiarios fue Carlos Enrique Vélez, pero él tiene otra versión: que Cadena lo tentó con una oferta de $200 millones para mentir en beneficio de Uribe.

Su testimonio y los soportes de los pagos que alcanzó a hacer Cadena -$48 millones ha podido probar el fiscal Daniel Hernández- son claves para el juicio contra Diego Cadena, que ya está en preparatorias. Pero el martes pasado, el fiscal Hernández recibió en su correo electrónico una noticia: Carlos Enrique Vélez no va a declarar más a menos que ciertos aspectos de su vida en la cárcel de Palmira cambien, como reveló El Espectador. En entrevista con El Espectador, el abogado de Vélez, Óscar Lizarazo, explicó los motivos que llevaron a Vélez a tomar esta decisión.

El martes de esta semana, usted, en nombre de Carlos Enrique Vélez, envió una comunicación al fiscal Daniel Hernández notificándole que Vélez no va a colaborar más en el proceso contra Diego Cadena. ¿Por qué?

Como expusimos en el correo que enviamos al fiscal, tenemos cuatro razones de peso para que Carlos Enrique se niegue a seguir cooperando en ese caso de tanta relevancia nacional. La primera es que, desde que asumí la representación jurídica del señor Vélez, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) no nos ha permitido sostener una reunión en privado, ni siquiera de manera virtual. La segunda, que Carlos Enrique lleva por lo menos cuatro meses con un cuadro de salud complicado, con mareos y malestares, y no lo han atendido como debe ser. La tercera, que carece de baño privado en la celda del calabozo donde se encuentra por seguridad y, aunque se ha solicitado al INPEC, no se le ha concedido. Y por último, que él quiere que su sobrino José Fernando Ocampo Vélez, quien también es testigo en el caso de Diego Cadena, esté con él en el mismo pabellón para poder garantizar mejor su seguridad.

¿Cuándo le pidió al INPEC que autorizara visitar a Vélez?

Hacia octubre, noviembre del año pasado. El INPEC dijo que personalmente no se podía por la pandemia, que tocaba virtual. Llegó el día y la hora asignados y me quedé esperando, no se comunicaron por ningún lado. Luego la volví a pedir y ocurrió exactamente lo mismo. No hemos pedido más citas, me he podido apoyar es con las diligencias del fiscal del caso, Daniel Hernández. A él siempre le autorizan las visitas presenciales y por esa vía es que he podido reunirme con Carlos Enrique, pero nunca en un encuentro privado de cliente/abogado. (En interrogatorio con la Fiscalía, Diego Cadena pidió disculpas)

¿Por qué es que Vélez no está junto a su sobrino en la cárcel?

José Fernando Ocampo Vélez está en otro pabellón, no en el de alta seguridad. Él también está declarando en el caso de Diego Cadena, lo que se busca es que sea reubicado con Carlos Enrique. No ha sido posible. La semana pasada estuvimos con el fiscal Hernández en diligencia. Se le comunicó de la situación y se le solicitó entrevistarnos con José Fernando, es el hijo de María Helena, la hermana de Carlos Enrique que en realidad es como una madre para él y que también es testigo en el caso de Diego Cadena. José Fernando está en la cárcel por delitos menores, por otros temas. Está en Palmira hace unos cuatro o cinco meses, antes estaba en estación de Policía en Palmira por la pandemia.

¿El fiscal Hernández ya les contestó?

No, no ha respondido. (“Cada uno iba a recibir $200 millones si colaboraba”: alias “Víctor” en caso Uribe)

Antes de enviar esta comunicación por escrito, ¿habían hablado con el fiscal Hernández del tema?

Sí, le habíamos dicho al fiscal Hernández la semana pasada que lo vimos. Él ha sido muy diligente, siempre nos ha acompañado cuando lo hemos requerido, incluso entiendo que en la preparatoria de la semana pasada la defensa de Cadena le preguntó a qué se debían las visitas frecuentes a Vélez. El fiscal manifestó que si el juez ordenaba descubrirlo, lo hacía, y por eso terminó revelando que sus últimas reuniones con Carlos Enrique habían sido para evaluar sus condiciones. El fiscal ha hecho sus buenos oficios, pero hay cosas que se salen de sus manos. Por eso, hace 8 días, le dijimos que las condiciones no estaban dadas y que Carlos Enrique había tomado la decisión de guardar silencio.

Dijo que haría lo posible, me imagino que va a oficiar al INPEC, al Ministerio Público. Este es un tema muy delicado. Se sabe la calidad de testigo que es Carlos Enrique, es el testigo principal en el caso de Cadena, el antiguo abogado del expresidente Álvaro Uribe.

¿Y no tiene acaso la Fiscalía herramientas jurídicas para lograr que Vélez sí testifique en juicio?

La Fiscalía puede usar todos los mecanismos para obligarlo, pero en el escenario de que la situación no mejore, él le hará saber al juez por qué se abstiene de declarar. Si la Fiscalía no le garantiza seguridad, él no tiene por qué hacerlo ni vale la pena declarar. Lo que buscamos es ejercer presión para que la Fiscalía, a su vez, logre que el INPEC cumpla con sus obligaciones. Carlos Enrique Vélez ha tenido situaciones complicadas en otras cárceles, atentados.

¿Esos reclamos ya se los han hecho al INPEC también?

Carlos Enrique ha hecho los requerimientos al INPEC directamente. La relación con los dragoneantes es amable, pero con la directiva del establecimiento no es la mejor. Hay un capitán de apellido Guerrero, creo, la relación tampoco es la mejor. No se busca un trato especial por su condición de testigo en casos de relevancia nacional. No se está buscando nada distinto a que sus condiciones de salud y seguridad mejoren. Una celda privada con baño y un tratamiento médico, que es un derecho fundamental.

Todos sus reclamos son contra el INPEC, no contra la Fiscalía. ¿Por qué entonces la acción que están tomando afecta es a la Fiscalía?

La Fiscalía igual sí tiene responsabilidad. Tiene un área de protección de testigos e, igualmente, se apoya en Carlos Enrique para sustentar su caso. La Fiscalía es el representante del Estado en el ejercicio de la acción penal. Además del Inpec, la Fiscalía tiene el deber de garantizar esa seguridad de los testigos. Lo que uno espera es que la entidad actúe de conformidad, pero mal haría yo en caerle lanza en ristre al doctor Daniel Hernández, pues él no es el fiscal general, es el fiscal del caso. El punto es que seguir testificando es complicado: Carlos Enrique está en la cárcel, pero su mamá (María Helena) está afuera. Ella también está llamada a declarar. (La acusación contra Diego Cadena, antiguo abogado del expresidente Uribe)

Además, nosotros estamos analizando la posibilidad de iniciar alguna acción contra Diego Cadena y su abogado, Iván Cancino, así como ellos dijeron que lo harían con nosotros, por acciones que desbordan ya el trabajo de la defensa. Ellos han salido a decir por todos los medios de comunicación que Carlos Enrique es un mentiroso. Yo sí quiero preguntarles: si es tan mentiroso, ¿por qué el señor Diego Cadena fue entonces a buscarlo?