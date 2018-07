“Soy una potencial víctima de este montaje”: abogado Jaime Lombana

Los salpicados tras el llamado a indagatoria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y del representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, son varios, entre ellos el abogado Jaime Lombana. Su nombre empezó a trascender en este proceso tras una columna de opinión publicada por este diario llamada “Corte y confección”, en la que se relata que en septiembre de 2017 dos abogados penalistas acudieron a la cárcel La Picota con el pretexto de visitar al preso Enrique Joaquín Pardo Hasche, uno de los involucrados en el secuestro y asesinato del suegro del expresidente Andrés Pastrana Arango.

Sin embargo, “su intención real no era reunirse con ese recluso, sino con el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda, también confinado en esa misma prisión. Monsalve Pineda se encuentra detenido por paramilitarismo y es un testigo clave en el proceso en contra de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez por la supuesta conformación del Bloque Metro de las autodefensas. Esto porque es hijo de Oscar Monsalve, el mayordomo de la hacienda Guacharacas”, se afirma en el texto de opinión.

Tras estos señalamiento, el penalista se pronunció y afirmó que todo se trataba de un montaje contra el expresidente Álvaro Uribe, del cual él era una potencial víctima. “Puedo dar fe de la existencia de un plan para buscar personas cercanas al presidente Uribe dando la impresión de que eran estas personas las que buscaban hablar con testigos, cuando las pruebas demuestran que es todo lo contrario, que había un plan criminal montado por esos testigos para que personas cercanas al doctor Álvaro Uribe fueran a hablar con esos testigos. Yo lamento y creo que esto es un proceso realmente escabroso y que busca lesionar y encarcelar a Álvaro Uribe de manera injusta”, señaló el abogado.

Por otra parte, Lombana negó haberse reunido con el testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá. “En mi vida he cruzado una palabra, ni siquiera un saludo con el señor Monsalve. Eso era lo que querían que se hiciera pero gracias a la ayuda de mi Dios y mi intuición personal, me di cuenta inmediatamente que se trataba de un montaje a lo que yo no accedí”.

Por el contrario, el abogado señaló que tal visita tenía como único objetivo reunirse con Enrique Joaquín Pardo Hasche, quien le estaba comentado algunos problemas personales al penalista. Reafirmó que nunca ha cruzado palabra con este testigo, ni con ninguna persona relacionada con el caso de Monsalve.

Este pasado martes 24 de julio, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y del representante a la cámara, Álvaro Hernán Prada fueron llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de soborno y fraude procesal por la supuesta manipulación de testigos en el marco de la disputa legal que se ha presentado con el senador Iván Cepeda. En las próximas horas se espera que se defina la fecha para la cual será fijada la diligencia judicial.