El próximo 22 de agosto será la lectura del fallo condenatorio

Supervisor de escenarios deportivos de Juegos Nacionales logró preacuerdo con Fiscalía

Redacción Judicial

Los responsables por las irregularidades en la construcción de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales en Ibagué, en 2015, empezaron a aceptar su responsabilidad ante la justicia. Mauricio Campos del Cairo, quien ejerció como asesor en el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), logró un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La audiencia fue ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué, que fijó para el próximo 22 de agosto la lectura del fallo condenatorio. Un fiscal adscrito a la unidad de Administración Pública pidió que Campos del Cairo, quien también ejerció como supervisor del contrato de remodelación de los escenarios deportivos, pague una condena de cinco años de prisión, una multa de $983 millones y una inhabilidad para ejercer funciones públicas de 60 meses (cinco años). (Le podría interesar: El olvido de los escenarios deportivos de Ibagué)

De acuerdo con la investigación, el supervisor habría permitido que la española Typsa se apropiara de $1.885 de los $3.449 millones que fueron entregados como concepto de dádivas a Orlando Arciniegas, exasesor de la Alcaldía de Ibagué. El ente investigador manifestó que, de estos dineros, $5 millones habrían quedado en manos de Campos del Cairo. En las pesquisas también se determinó que en la licitación pública contó con un exigente pliego de cargos para, según la Fiscalía, direccionar y adjudicar a Typsa el contrato en 2013.

Y es que para la Fiscalía, la compañía española no contaba con profesionales idóneos para haber suscrito el contrato. Para aparentar el cumplimento de los requisitos, Typsa postuló a ingenieros y especialistas, presentó actas de compromiso y hasta hojas de vida cuando, en realidad, la información no era del todo cierta. Igualmente, el ente investigador aseguró que Campos del Cairo no verificó la información a pesar de que era una de sus obligaciones. (Lea también: Ibagué, a levantarse de entre los escombros)

Por las irregularidades en los escenarios deportivos, la Fiscalía investigó a Luis Hernando Rodríguez, exalcalde de Ibagué; Orlando Arciniegas Lagos, exasesor externo de la Secretaría de Hacienda; Jorge Alexander Pérez, representante legal del Consorcio Escenarios Unidad Deportiva; Leonardo Alexander Valero, exasesor del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación; Jorge Orlando Navarrete Laverde, jefe de licitaciones de Typsa; Luis Rodrigo Uribe, gerente de la española en Colombia, entre otras personas.