En redes sociales y medios de comunicación circuló una foto supuestamente inédita sobre una prueba de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Para la defensa de las procesadas tal prueba es un “cuentazo”. Sin embargo, el concejal Jorge Colmenares asegura que se trata del indicio más claro del presunto homicidio.

A pocos días de cumplirse una década de la muerte de Luis Andrés Colmenares, encontrado sin vida en el caño del parque El Virrey el 30 de octubre de 2010, cuya investigación se convirtió en unos de los casos judiciales más mediáticos del último tiempo, salió a la luz una prueba, que supuestamente no habría entrado en el juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero, absueltas de toda culpabilidad por la jueza de conocimiento Paula Astrid Jiménez en 2017. Se trata de una presunta marca curva en el cráneo del estudiante de Los Andes, que para la familia Colmenares es un golpe con botella doloso, mientras que para la defensa de las procesadas es el trauma común de una caída. El tema de las marcas de la caída, no obstante, sí fue discutido en juicio.

En contexto: Caso Colmenares: Absuelven a Laura Moreno y Jessy Quintero.

En su momento la jueza Jiménez, después de evaluar las pruebas entregadas por la Fiscalía y por la defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero, determinó que ambas procesadas son inocentes por la muerte del estudiante de ingeniería industrial, dado que “con base en las explicaciones expuestas en el juicio por cada uno de los expertos, (…) las lesiones de Luis Andrés Colmenares obedecen a una caída”, como firmó en sentencia del 20 de febrero de 2017. A lo largo del proceso, se discutió si los golpes en el rostro del fallecido fueron el resultado de un accidente o de un presunto homicidio gestado por Moreno y Quintero, sin embargo, en primera instancia la justicia le dio la razón a las investigadas.

Ahora el proceso está siendo evaluado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, luego de que la familia de Colmenares presentase recurso de apelación. “Simplemente espero que se falle en derecho, que se tome la decisión correcta, pero que el Tribunal valore lo que la jueza no quiso ver”, aseguró Jorge Colmenares en diálogo con El Espectador. El concejal de Bogotá, quien ha estado al frente del caso de su hermano, asegura que la supuesta nueva prueba nunca fue evaluada por la jueza de conocimiento, lo que significaría reabrir el caso y determinar la muerte de Luis Andrés Colmenares como homicidio.

“Puedo decir que más de diez peritos mencionan que esas heridas demuestran que mi hermano recibió un golpe corto-contundente por un arma corto-contundente. La foto que está circulando en estos momentos es la muestra fehaciente de esto. El argumento que presenta el abogado (Jesús Albeiro Yepes, defensor de Jessy Quintero) demuestra la imparcialidad que tenía la jueza en el proceso de mi hermano”, aseguró Jorge Colmenares. En contraste, el representante de Jessy Quintero tiene una visión muy distinta de la supuesta prueba inédita.

“No es verdad que haya una nueva prueba. Se está engañando a la opinión pública con eso, eso es muy delicado, eso es falso. Yo lo que digo es que cada año que es el aniversario de la lamentable muerte de ese joven, algunos periodistas montan esas historietas. Eso es falso. No hay tal nueva prueba”, le dijo el abogado Jesús Albeiro Yepes a este diario. Además, el defensor de Jessy Quintero aseguró que esa herida en el cuerpo de Colmenares fue uno de los puntos más discutidos, cuya valoración fue reconocida ampliamente como producto de una caída.

De acuerdo con el abogado Yepes, esa prueba entró a juicio luego de que el perito Máximo Duque, contratado por la familia Colmenares, exhumara de manera irregular el cuerpo del estudiante de Los Andes, creando toda una conspiración sobre un supuesto actuar homicida de Laura Moreno y Jessy Quintero. Agrega que el carácter privado de las audiencias ayudó a que el proceso perdiera claridad para la opinión pública, tanto así que hoy se habla de una supuesta nueva prueba que ya fue descartada por la misma jueza de conocimiento, explica el defensor.

“La patóloga de Medicina Legal descartó que eso fuera causado con botella alguna, los expertos que llevó la defensa explicaron que eso nada tenía que ver con una botella, eso debía tener una huella patrón que no tenía. Lo que Máximo Duque confundió como muescas o señales del culo de una botella no era otra cosa que una parte interna del hueso, que por lo visto el perito no conocía. Él ni siquiera sabía cómo se forma un hueso de la cabeza”, aseguró el abogado Jesús Albeiro Yepes.

Sin embargo, Jorge Colmenares insiste que el trabajo de Máximo Duque fue eficaz y su valoración tendrá como resultado, en próximas instancias judiciales, una mirada distinta a la dictaminada por la jueza de conocimiento Paula Astrid Jiménez. “Me parece totalmente asombroso que no respeten a una persona que fue director de Medicina Legal, una persona que tiene todos los estudios indicados y toda la experiencia para lograr una necropsia como la que hizo, que determinó todas las heridas que la jueza no quiso valorar. Máximo Duque determinó que fue un homicidio”, puntualizó el hermano de Luis Andrés Colmenares.

“Toda esa discusión sobre ese tema fue materia de la sentencia, porque además quedó claro que esa fue la historia que montó el perito (Máximo Duque) para darle sentido y forma a los falsos testigos que ya fueron condenados. Por ese trabajo mediocre le compulsaron copias penales y disciplinarias, eso es un cuentazo. Cada que llega el aniversario empiezan con ese cuento. Las niñas dijeron la verdad, fueron absueltas, la muerte fue catalogada por la juez como un accidente”, consideró por su parte el abogado de Jessy Quintero.

Uno de los testigos llamados a declarar por la Fiscalía, José Wilmer Ayola, en 2014 fue condenado a 8 años de prisión domiciliaria por haberle mentido a la justicia. De acuerdo con su declaración inicial, Laura Moreno y otros jóvenes habrían golpeado al estudiante de Los Andes hasta dejarlo inconsciente, la noche del 30 de octubre de 2010. No obstante, el juez 29 de conocimiento de Bogotá lo condenó por falso testimonio, fraude procesal y fraude a subvención, luego de que el mismo testigo aceptase los cargos. En mayo de 2014, Jesús Martínez y Jonathan Martínez fueron condenados a siete y seis años de cárcel por incurrir en las mismas faltas.

“La única realidad es que ellas fueron absueltas, que no deberían ser materia de bullying informativo. Eso está apelado, es verdad, y el Tribunal no ha fallado. No es razonable ni profesional decir que hay una nueva prueba que podría cambiar la realidad del juicio. Ya todo fue discutido. Ese fue uno de los puntos medulares de todos los debates periciales del juicio, ese tema se trató como el núcleo del debate. La acusación de esa fractura explicaba las otras que había en el cuerpo de ese joven”, agregó el abogado Jesús Albeiro Yepes.

Por su parte, Jorge Colmenares tiene fe en que el Tribunal Superior de Bogotá falle a favor de su familia, teniendo en cuenta esta imagen que, en su concepto, no ha sido evaluada por la justicia en Colombia. “Sigo confiando en las instituciones, a pesar de que haya dos o tres personas que quieran manchar la respetada Dama Justicia. Confió en que se va a esclarecer porque mi hermano sale con vida de la casa y porque tristemente vuelve asesinado”, concluyó.