Supuesto líder religioso que habría abusado de niñas en Cúcuta es investigado

Redacción Judicial

Germán Restrepo Quintero es investigado por la Fiscalía pues al parecer, el hombre se hacía pasar por cura de la iglesia Jesús de la Buena Esperanza y abusaba de las niñas que asistían al semillero de una parroquia de Cúcuta. "Él utiliza un agua de vida y, antes de la entrevistarlas, les daba a las mamás (...) muchas de ellas decían que se sentían mareadas y ahí era donde él aprovechaba para abusar de ellas", le dijo un familiar de las víctimas a RCN Radio.

Esa cadena radial reveló también que tanto la Diócesis de Cúcuta como la Arquediócesis de Bogotá rechazaron que el hombre pertenezca a la Iglesia Católica: "Él no pertenece a la Diócesis de Cúcuta, él pertenece a una congregación que se llama creo que iglesia ortodoxo- cristiana. Es una cosa extraña que no está afiliada y no tiene nada que ver con la iglesia Católica con la Diócesis de Cúcuta", señaló el vicario general de la Diócesis de Cúcuta, padre Israel Bravo Cortés.

Sin embargo, Germán Restrepo Quintero ya había tenido inconventies con la iglesia católica, cuando en 2011 la iglesia de San Pío X, Divino Niño y Sagrado Corazón de Jesús, en Bucaramanga, alertó a la comunidad de la aparición de un hombre que se hacía pasar por sacerdote de la iglesia católica y según el testimonio que varios feligreses dieron en su momento, el hombre rondaba por el barrio Conucos en Bucaramanga ofreciendo mismas a domicilio para los conjuntos.

Fue monseñor Ismael Rueda Sierra quien, desde hace siete años, alertó que Restrepo Quintero confundía a los feligreses, pues su iglesia usaba el mismo ritual, libros litúrgicos y eucaristía de la iglesía Católica. En esa época, Restrepo Quintero respondió en público que él sí era católico, que era un obispo auxiliar y misionero de la iglesia Old Catholic Orthodox Church, y además afirmó que la información sobre su comunidad religiosa si había sido suministrada ante la Arquidiócesis de Bucaramanga desde el 8 de febrero de 2011.

El 9 de marzo de 2005, la Corte Suprema de Justicia lo condenó 37 meses de prisión por haberse hecho pasar como médico homeópata y afectar la salud de varias personas en Soacha (Cundinamarca). Al parecer, Restrepo Quintero timó a un hombre identificado como Esteban Ramírez y cuando lo fueron a buscar, ya había abandonado el consultorio.

