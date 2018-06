Suspenden extradición de “Santrich” por conflicto de competencias

Redacción Judicial

Este martes, 12 de junio, la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) congeló los términos de la extradición a Estados Unidos del exjefe guerrillero Jesús Santrich hasta que la Corte Constitucional resuelva el conflicto de competencias que planteó la Fiscalía. Mientras el ente investigador dice que la decisión de la JEP de asumir el estudio de este caso desborda el ámbito de sus competencias, la JEP, por su parte, se rige por el Acto Legislativo 01 de 2017. (En contexto: Estados Unidos formaliza solicitud de extradición de “Jesús Santrich”)

En dicho acto se especifica que es función de la JEP establecer si, en caso de que un exintegrante de las Farc sea pedido en extradición, los hechos en cuestión corresponden a delitos cometidos antes o después de haber firmado el Acuerdo de Paz (1° de diciembre de 2016). Sin embargo, el ente investigador cree que, para el tema Santrich, la competencia es únicamente de la justicia ordinaria. En todo caso será el magistrado Alberto Rojas Ríos el que zanje ese pleito.

Igualmente, la JEP le envió a la Corte Constitucional el expediente del exjefe guerrillero en razón al “cumplimiento del auto emitido el 1 de junio de 2018 por el magistrado Alberto Rojas (...) con ocasión del alegado conflicto de jurisdicciones invocado por la Fiscalía”. Sumado a esto, en esa corporación también existe una tutela interpuesta por Santrich en la que pide anular todos los actos de la Fiscalía en su contra, o sea, su arresto y la diligencia de allanamiento a su casa ubicada en el barrio Modelia, en Bogotá. (Le sugerimos: Fiscalía pide ser el organismo que resuelva solicitudes de "Jesús Santrich")

En este caso, el alto tribunal no resolverá si este procedimiento fue legal o no, sino qué juez será el competente para que resolver, precisamente, ese recurso. El magistrado Luis Guillermo Guerrero será el encargado de esa decisión, algo que en la JEP no entienden muy bien, pues al parecer dos magistrados distintos definirán lo mismo: la competencia del caso. Fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que Guerrero espera una decisión del magistrado Rojas Ríos para tomar una decisión sobre el recurso del exjefe guerrillero.

Jesús Santrich fue capturado por la Fiscalía el pasado 9 de abril con base en una circular roja de la Interpol por petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de haber pactado un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país. El pasado 7 de junio, la embajada de Estados Unidos en Bogotá radicó de manera formal la solicitud para que sea extraditado. La solicitud fue remitida al Ministerio de Justicia, así como a la JEP, que suspendió su extradición hasta que establezca la fecha de los hechos por los que Santrich es requerido, y a la Fiscalía General. (Le puede interesar: Corte Constitucional estudiará conflicto de competencia por arresto de “Jesús Santrich”)

