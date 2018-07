El fallo fue apelado

Suspenden por 11 meses al alcalde de Popayán por irregularidades en contratación

Redacción Judicial

Cesar Cristian Gómez Castro, alcalde de Popayán (Cauca), fue suspendido a 11 meses por la Procuraduría General por supuestas irregularidades en la celebración y ejecución de un convenio entre la administración municipal y la fundación La Tortuga Triste, por un valor de $176 millones. (En contexto: ‘Popayán te abraza’, un plan que le habría salido mal a su alcalde)

De acuerdo con el Ministerio Público, Gómez Castro vulneró los principios de transparencia y responsabilidad en el mencionado convenio, que tenía por objeto “aunar esfuerzos administrativos y financieros para ejecutar la agenda artística y cultural del municipio de Popayán”, en el marco de la Semana Santa de 2016.

Según la Procuraduría, el funcionario no tuvo en cuenta que la fundación no tenía la capacidad para ejecutar el convenio, entre otras irregularidades. En la misma decisión, Claudia Ximena García Navia, exalcaldesa (e) para la época de los hechos, y Claudia Lorena Cruz Astudillo, secretaria de Deporte y Cultura del municipio, también fueron suspendidos por el mismo tiempo. (Lea también: El horror no se va del Cauca: masacre en Argelia)

Para la calificación de la falta, el Ministerio Público consideró que estas personas no tenían conocimientos jurídicos. En el caso del alcalde, el ente disciplinario advirtió que, como máxima autoridad del municipio, “contaba con personal, medios y herramientas a su alcance para haber preguntado, investigado o indagado” sobre el convenio contractual.

A la exalcaldesa García Navia, la Procuraduría le cuestionó la diligencia necesaria para suscribir el convenio de asociación. A la secretaria de Deporte y Cultura, se le reprochó la firma de los estudios previos y la certificación de idoneidad de la fundación. El Ministerio Público consideró que la falta era gravísima a título de culpa grave. (Le sugerimos: Estos son los alcaldes y gobernadores mejor y peor calificados en Colombia)

Los funcionarios que fueron suspendidos presentaron recurso de apelación, que será resuelto por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, en segunda instancia.