Suspenden por tres meses al gobernador de San Andrés por crisis en hospital público

Redacción Judicial

La medida fue tomada por procurador general, Fernando Carrillo, quien manifestó que el gobernador de la isla, Ronald Houisini, sería uno de los responsables del deterioro de los servicios médicos y no tomó, al parecer, medidas para superarlo.

Varias irregularidades denunciadas han puesto en conocimiento el deplorable servicio del sistema de salud en el Clarence Lynd Newball Memorial, el hospital público ubicado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. A pesar de que varias entidades conocen de la situación, las irregularidades persisten y no se evidencia una solución cercana que garantice este derecho fundamental. Esta situación, sin embargo, motivó que el procurador general, Fernando Carrillo, tomara la decisión de suspender por tres meses al gobernador de este departamento Ronald Houisini. (Le podría interesar: Falta de medicamentos en el único hospital público de San Andrés preocupa a las autoridades)

El Ministerio Público manifestó que existen varias irregularidades que no han sido solucionadas, especialmente en el tema de los contratos. “Aparecen elementos probatorios que indican que, con posterioridad al conocimiento de la prestación deficiente del servicio de salud (…), se ha celebrado nuevamente la misma clase de contrato, presentándose un deterioro evidente en los servicios médicos ofertados sin que se tomen medidas tendientes a superar el caos institucional que pone en peligro la salud de los habitantes del ente territorial”, precisó este viernes el procurador general, Fernando Carrillo.

Ante las irregularidades presentadas en la Salud en el Archipielago de San Andrés y Providencia, Hemos decidido suspender por 3 meses al Gobernador Ronald Housni Jaller pic.twitter.com/uUmssa9RN2 — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) 20 de abril de 2018

Como lo reveló este diario el pasado 15 de abril, existen varios problemas que aquejan este hospital. Uno de ellos es la falta de dinero, pues, en 2017, la IPS Universitaria pidió un nuevo subsidio para llevar a cabo su operación sin contratiempos. Sin embargo, los costos para operar eran más altos de los que ingresaban del sistema de salud y los saldos daban una notable diferencia entre lo gastado y lo recibido. Los problemas también pasan por la facturación: cobros ilegales a pacientes del Sisbén y dineros faltantes o sobrantes en el cierre de caja y, también, problemas relacionados con capacitaciones de un nuevo software que tiene objetivo controlar los dineros.

Los pacientes fantasmas son otro de los problemas detectados. En los registros se constata que al menos 10 pacientes, por los que el hospital pagó suministro de oxígeno en los últimos meses, están muertos, ya no lo necesitan o nunca hicieron uso de éste. También se denuncia la falta de medicamentos. El gobernador Housni, antes de la suspensión disciplinaria, reportó falta de sangre y medicamentos para procesos ambulatorios e incluso la Fuerza Aérea tuvo que apoyar para transportar insumos. (Lea también: Suspendidos dos diputados de San Andrés por presuntos actos de corrupción)

Otros organismos de control, como el secretario de salud, manifestó la existencia de un déficit de insumos en el hospital. Y, sumado a esto, un informe de gestión de farmacia advirtió a inicios de este año que el hospital no contaba con un sistema de información para controlar el inventario de medicamentos. Es decir, que no había datos que relacionaran los medicamentos existentes con los entregados. "Nosotros no vamos a permitir que esto siga sucediendo. Nos hemos tomado en serio el respeto y la garantía del derecho a la salud", dijo Carrillo quien agregó: "ante la omisión del señor gobernador, esta Procuraduría ha tomado la decisión de suspenderlo provisionalmente tres meses a partir de la fecha sin derecho a remuneración".