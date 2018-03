“Tengo la certeza de que la Corte impondrá la más alta pena contra Moreno”: fiscal

Redacción Judicial

Archivo particular.

El fiscal Néstor Humberto Martínez continua haciendo criticas al sistema judicial actual. Archivo particular.

Tras el error en el que incurrió la Corte Suprema de Justicia al anunciar una sentencia anticipada contra el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, de 3 años y 6 meses, y luego indicar que tasaría de nuevo su pena, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que ninguna condena será suficiente para reparar los daños que causó a la sociedad.

Moreno enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos luego de que se comprobaran las extorsiones que hacía al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en este país. Además, es considerado como el principal ventilador en el caso del cartel de la toga, que hoy involucra a varios magistrados, congresistas y abogados del país.

Martínez criticó el sistema de justicia que rige en Colombia y fue enfático en que los corruptos no deben recibir dos beneficios en simultáneo: “Tenemos que introducir inmediatamente cambios a la legislación porque no es posible que ocurran principios de oportunidad y beneficios por allanamiento a cargos”, añadió Martínez.

Para el fiscal, este tipo de actos desprestigian la justicia colombiana, aclarando que la culpa no es de los jueces sino de la ley: “De esta manera se envilece el sentido punitivo del derecho. Se manda un muy mal mensaje a la sociedad. Pero la culpa no es de los jueces, que quede claro, la culpa es de la ley y eso es lo que hemos dicho desde el año pasado y hemos presentado proyectos de ley a la consideración del Congreso, que no han merecido hasta el momento ningún trámite”.

Martínez, también pidió a la Corte Suprema de Justicia que se imponga la más alta condena posible a Luis Gustavo Moreno, con el propósito de que uno de los escándalos de corrupción más sonados en el país no pase por alto el tema de las sanciones. El jefe del ente acusador afirmó: “Tengo la certeza de que la Corte Suprema le impondrá la más alta pena posible dentro de los límites que permite la legislación”.

El caso de Moreno será nuevamente evaluado por la Corte Suprema de Justicia, que hará ajustes a la condena que deberá pagar el exfiscal. Dicha pena será determinante para resolver el entramado de corrupción conocido como el cartel de la toga, que según la Fiscalía, fue una organización criminal compuesta por magistrados, exmagistrados y abogados que, a cambio de dinero, detenían órdenes de captura o desviaban decisiones en procesos en contra de políticos o funcionarios públicos.