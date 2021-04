Tensión en Millos: choque entre socios del club llega a dos superintendencias

Santiago Pardo, socio minoritario de Millonarios F.C, presentó quejas disciplinarias contra la dirigencia del club capitalino ante las superintendencias de Sociedades e Industria y Comercio. Hace unas semanas, funcionarios de la escuadra capitalina señalaron que este socio, supuestamente, tomó fotos de documentos con información sensible. Pardo niega tajantemente la acusación y contempla otras acciones legales.

No son días felices en Millonarios. Tampoco lo ha sido el semestre. Aunque el cuadro albiazul en este momento está entre los ocho clasificados para disputar los playoffs, son varios episodios que han hecho mella directa o indirectamente en el rendimiento de la escuadra capitalina: las lesiones de jugadores claves más una nómina corta, la pérdida de su lateral derecho Andrés Felipe Román por el resto del campeonato, un irregular funcionamiento del equipo y la reciente detención por parte de la Policía de Freddy Guarín. A este complicado panorama se suma un reciente choque entre los socios del club que trascendió hace algunas semanas y en el que están mencionados el accionista mayoritario de Millonarios y su presidente, Gustavo Serpa y Enrique Camacho, respectivamente.

El Espectador conoció que el abogado y socio minoritario del club Santiago Pardo presentó dos quejas contra la dirigencia del club capitalino ante las superintendencias de Sociedades e Industria y Comercio. El inicio de este pleito fue el 5 de marzo de 2021, cuando Pardo se acercó a las instalaciones administrativas de Millos en el norte de Bogotá para hacer efectivo su derecho de inspección de los libros de actas y los estados financieros de la sociedad a cargo de Millonarios. Esos documentos son reservados y solo tienen acceso a ellos los accionistas y los miembros de la junta directiva, luego firmar un documento en el que se comprometen a solo tomar apuntes de estos, ya que allí reposa información que puede involucrar la seguridad de los miembros del equipo o usados en detrimento de Millos.

Lea: América venció a Millonarios y se metió entre los ocho

“Al finalizar mi inspección de los documentos societarios puestos a disposición de Millonarios FC para los accionistas, el señor Jesús Suárez Gómez, empleado de Millonarios FC, me advirtió que en el circuito cerrado de TV había quedado registrado un supuesto acto donde yo tomaba fotos y videos del material sujeto de inspección. De manera inmediata negué los hechos e incluso, de manera voluntaria, le mostré al señor Suárez Gómez el carrete de mi celular donde pudo cerciorarse que no había ningún material digital sobre el libro de actas o los estados financieros de la entidad”, dicen las quejas interpuestas por Pardo ante las superintendencias y que fueron conocidas por este diario.

Otras noticias: La respuesta de la mamá de Fredy Guarín al comunicado del jugador de Millonarios

A renglón seguido, Pardo relata que ese mismo 5 de marzo de 2021 se comunicó con César Ardila, jefe de prensa de Millonarios FC, para “manifestar mi inconformidad ante lo ocurrido y solicitarle de manera expresa una copia del video en mención, en ejercicio de mi derecho al habeas data. En la conversación, el señor Ardila se comprometió a revisar la situación y entregarme el video”. El lunes 8 de marzo, dice el abogado Pardo, fue a las instalaciones de Millonarios FC para continuar con la inspección y empleados del club le volvieron a negar el acceso al video en cuestión.

“El señor Suárez Gómez me manifestó que no tenía acceso al mismo y que debía comunicarme de nuevo con el señor Ardila. Ese mismo día me comuniqué con el señor Ardila quien se comprometió a entregarme una copia de video en los siguientes días”. Al día siguiente, este video empezó a circular en la página de la W Radio y fue entrevistado por el medio radial donde volvió a negar cualquier hecho irregular durante las inspecciones. Dentro de las pretensiones de Pardo en las quejas interpuestas está que se inicie una investigación en contra de la sociedad Azul & Blanco Millonarios FC para “verificar cómo y por qué compartió a un tercero o permitió el acceso no autorizado a mis datos personales sensibles” y la eliminación de sus datos personales que se encuentren en manos del club.

“La Sociedad Azul y Blanco S.A., no solo compartió a un tercero sin mi autorización un dato sensible biométrico (la imagen de mi rostro, captada en el sistema de video vigilancia bajo responsabilidad de la Sociedad Azul y Blanco S.A.), sino que además también compartió a un tercero sin mi autorización, otro de mis datos personales: mi firma. Adicionalmente, dichos datos fueron divulgados por el tercero a través de un medio de comunicación masivo. Como se puede observar en los enlaces del portal de internet de W Radio, dicho medio de comunicación publicó un texto que contiene mi firma”, afirma Santiago Pardo ante las superintendencias.

“La Sociedad Azul y Blanco S.A. tenía el deber de conservar la confidencialidad de mis datos personales y sin embargo compartió mi información con un tercero: (...) Con esta actuación de la Sociedad Azul y Blanco S.A., no solo se vulnera mi buen nombre y mi derecho fundamental al habeas data, sino que me expone al delito de suplantación de identidad. Hago responsable a la Sociedad Azul y Blanco S.A. de los eventuales perjuicios que pueda sufrir por haber compartido mi firma personal a un tercero y haber facilitado su publicación a través de un medio masivo de comunicaciones”, dicen las quejas interpuestas por Santiago Pardo, socio minoritario e hincha de Millonarios.

El Espectador se contactó con el club para aclarar ciertos puntos de este caso, pero a través de su oficina de comunicaciones contestaron que “como el señor Pardo entabló demanda, ya el tema se dejó por el momento en manos de los abogados, por lo tanto no podemos hacer pronunciamientos públicos”. El Espectador entrevistó a Álvaro Prieto, otro socio minoritario que hizo inspección en los libros del club y que estuvo ese 8 de marzo cuando Pardo volvió a solicitar acceso al video en el que supuestamente tomó fotos de los libros. Prieto cuenta que esto puede tratarse de un amedrentamiento contra los socios minoritarios como Pardo que han sido críticos con la gestión de Serpa y Camacho.

“Durante seis años hemos hecho estas inspecciones, incluso hay muchos que hacemos esta labor tomando apuntes con el celular y lo hacemos durante horario laboral y tenemos que usar nuestros celulares en medio de las inspecciones. Soy testigo de que Santiago Pardo insistió en querer aclarar la situación observando el video ya que claramente la acusación aparte de absurda, era falsa, pero no se lo permitieron. No se entiende cómo es posible que se filtren primero los videos antes de aclarar la situación primero con el directo implicado, más aún cuando fue el propio Pardo el que pidió aclarar el asunto”, señaló Prieto en diálogo con este diario. Cuando se le preguntó a Prieto si observó el video dice que sí y que, para él, Pardo no tomó ningún video o foto de los libros.

En entrevista con este diario Pardo, además de insistir en que no violó ninguna norma, también contó que envió una carta a Serpa y Camacho para que le resolvieran una serie de preguntas para conocer pero que hasta la publicación de este artículo no han sido contestadas. “¿Qué funcionarios, además de César Ardila y de aquellos que integran las dependencias de la sociedad tuvieron acceso a la grabación en mención? ¿Algún miembro suplente o principal de la junta directiva de la sociedad tuvo acceso a la grabación y en qué condiciones? ¿El señor Gustavo Serpa, en su calidad de presidente de la junta directiva de la sociedad, tuvo acceso a mi dato biométrico personal registrado en el sistema del circuito cerrado de TV?”, fueron algunas de las preguntas de Pardo a la dirigencia de Millonarios.

Escuche aquí la intervención completa de Santiago Pardo en la pasada asamblea de socios de Azul & Blanco Millonarios FC S.A., celebrada el pasado 23 de marzo, y en la que advierte que en este episodio se pudieron cometer delitos en su contra:

¿Quién dirige a Millonarios?

Desde 2015, el 15 veces campeón de Colombia es controlado por Amber Capital, un fondo de inversión fundado en Nueva York en 2005 por la actual máxima cabeza del grupo, Joseph Oughourlian. En Colombia, la sociedad que lo representa es el fondo Blas de Lezo, administrado por Gustavo Serpa, y que actualmente tiene el control del 85% de las acciones de Millos. Amber también es el dueño del Lens, equipo de la primera división del fútbol francés al que fue cedido Wuilker Faríñez, antiguo guardameta de Millonarios. Jader Valencia, hoy delantero de Millos también fue cedido a ese club en 2019 y luego de jugar 15 partidos y anotar un gol, retornó al azul y blanco en febrero de 2021.

Le puede interesar: Así transcurrió la Asamblea General de Millonarios

Ese mismo mes, Oughourlian también fue nombrado como el nuevo presidente no ejecutivo del Grupo Prisa, del cual es el máximo accionista (29 %) y tiene es dueña de Santillana, la Cadena Ser, El País de España, Caracol Radio, la W Radio y otras estaciones radiales. Tras ese ascenso de Oughourlian, varios socios minoritarios de Millos, incluido Santiago Pardo, le escribieron una carta a la cabeza de Amber para pedir que relevara a Serpa de la dirección del popular club bogotano, que desde la llegada de Amber, han conseguido un título de liga y otro de superliga.

Escuche íntegramente la lectura de la carta por parte de Alfonso Senior Jr, hijo del fundador del Club Deportivo Los Millonarios:

El caso Lillo

En febrero de 2014, “fuentes conocedoras de las finanzas del club”, le contaron a El Tiempo los supuestos salarios del entonces entrenador Juan Manuel Lillo, sus colaboradores y de los jugadores traídos por el propio estratega ibérico Modeste M’bami y Wesley Lopes da Silva. Según la publicación, estas contrataciones habían dejado un hueco enorme en las finanzas del club y en una difícil situación a los nuevos integrantes de la junta directiva. En septiembre de ese año, cuando Lillo fue destituido de Millos, el diario El País de España salió en defensa de Lillo y señaló que él y su cuerpo técnico estaban en un club con una difícil situación deportiva y dirigencial desde hace varios años.

“Además, las guerras sucias y la inestabilidad institucional se han convertido en una tradición dentro del club colombiano. Lillo y sus ayudantes Íñigo Domínguez y Jorge Muñoz se han encontrado en medio de una lucha de egos por el poder con cinco presidentes en ocho meses. Lillo vivió en marzo una situación inédita. A pesar de que en Colombia hay una regla por la que no se publican los emolumentos (salarios) por respeto a los profesionales a fin de no poner en riesgo su integridad física y evitar posibles secuestros, el sueldo del técnico vasco se filtró a la prensa multiplicado por cinco. Algunos medios colombianos apuntaron como instigador al empresario Gustavo Serpa”, registró El País en ese momento.

Le podría interesar: Pulso por el poder en Millonarios

El plan quinquenal

Previo a la asamblea de socios de Millos del pasado 23 de marzo, se conoció que en el #135 de la reunión de la junta directiva que se realizó el 14 de diciembre de 2020 se contempló un plan deportivo que ha sido criticado fuertemente por los socios minoritarios y los hinchas. Las metas, según lo contemplado en esa acta, Millonarios tendría las siguientes metas entre 2021 y 2025:

2021: clasificar a un cuadrangular. 2022: clasificar a dos cuadrangulares y a una final de liga; jugar dos rondas de Copa Sudamericana. 2023: clasificar a dos cuadrangulares, grupos de Copa Libertadores y dos rondas de Copa Sudamericana. 2024: clasificar a dos cuadrangulares, una final de liga, tres rondas de Copa Sudamericana. 2025: clasificar a dos cuadrangulares de Liga, a grupos de Copa Libertadores y dos rondas de Sudamericana.

Luego de que se conociera ese plan Camacho salió al paso. “Eso es una planeación de carácter financiero. Estamos haciendo un diseño financiero de la institución; ese no es un tema de carácter deportivo. Deportivamente Millonarios tiene que pelear todos los campeonatos, pero en temas financieros se debe hacer proyecciones de ese tipo para 5 años en temas de ventas y demás”, señaló Camacho en primera medida. De pronto la persona que lo leyó no lo entendió y se confundió con una expectativa deportiva porque Millonarios siempre debe llegar a las finales del fútbol”, agregó el directivo azul a la cadena radial Antena 2.