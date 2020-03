Testimonios de civiles dicen que Dilan Cruz no incitó a la Fuerza Pública

Redacción Judicial

El 23 de noviembre de 2019, en el tercer día consecutivo de protestas en el país, el capitán Manuel Cubillos del Esmad disparó contra Dilan Cruz una munición tipo bean bag, cuyo impacto terminó por quitarle la vida un par de días después. La Fiscalía inició la investigación de inmediato pero el Consejo Superior de la Judicatura de Cubillos le quitó el caso tras concluir que el tema era competencia de la Jurisdicción Penal Militar, pues dicen que la muerte del joven no se trató de un homicidio sino de una posible falla en el servicio. Cuatro testimonios que reposan en el expediente, no obstante, podrían controvertir esa versión.

En el fallo de la Judicatura se citaban los testimonios de varios de los subordinados del capitán, quienes le aseguraron a la Fiscalía que el disparo contra Dilan se realizó a aproximadamente a unos quince metros de distancia y que “el uso de la fuerza se hizo necesario ante los ataques que recibió la Fuerza Pública al tratar de disolver la manifestación y que quien dio la orden de proceder de esa manera fue el capitán (que hoy es investigado por la muerte de Dilan)”, según reza la decisión. Es decir, no había delito, sino que la conducta fue cometida con ocasión del servicio de policía que cumplía Cubillos.

En una tutela radicada el pasado lunes en la Corte Suprema la familia de Cruz asegura que la Judicatura solo contempló en los testimonios de los cuatro y no los de cuatro civiles que también estaban en el lugar. El tema, aseguran, no es menor porque lo dicho por los uniformados “pierde objetividad e imparcialidad”, si se tiene en cuenta que tuvieron al hombre contra el que deben declarar de jefe directo. Pero, dicen, las versiones de personas independientes que estuvieron en el sitio no fueron contempladas entre las pruebas que llevaron a la Judicatura a concluir que no hubo delito.

El Espectador conoció dos de esos testimonios, que reposan en la tutela interpuesta en la Corte. Uno de ellos, de un funcionario de la Alcaldía de Bogotá que acompañaba la protesta, quien contó así el momento en el que le dispararon a Dilan: “Ya en este punto los marchantes eran menos. Ya eran aproximadamente 60 personas. En este lugar el Esmad empieza a subir sentido occidente-oriente, a la altura de la calle 19 con carrera 4, sentido oriente-occidente. En este momento siento un fuerte impacto seguido de dos más, el cual claramente no era de granada de aturdimiento ni del impacto de los gases lacrimógenos. No sé qué era. Ahí es que los marchantes gritan y nos avisan que había una persona herida”. El herido, cuenta, era Dilan.

La otra versión, de un defensor de derechos humanos, comienza desde un poco antes, con la intervención del Esmad a la calle 19, donde cayó el joven Cruz. “A las 3:45 de la tarde el mando del Esmad dice ‘mi coronel dice que proceda’, y la personería responde ‘hágale, notifiquemos el procedimiento’. Yo intento avisar a los manifestantes cercanos a donde yo me encontraba que la Policía iba a proceder. A las 3:46 de la tarde inicia la intervención por parte del Esmad, yo me ubico hacia el costado sur de la calle 19 en el andén, intentando acercarme por momentos lo que más pueda a los agentes del Esmad para evidenciar su uso indebido y arbitrario de la fuerza”.

Y continúa: “Los agentes del Esmad empiezan a acorralar a las personas hacia el oriente. A las 3:46, con 10 segundos se evidencia en el video que uno de los agentes que utiliza una lanzadora de gases se encuentra disparando de manera directa a las personas, el tipo de arma es la de color naranja”. Esta escopeta, al parecer, es la misma con la que le dispararon al joven Dilan Cruz minutos después. Según la defensa de la familia esta versión comprueba que no había una instigación por parte de los manifestantes que justificara el uso de municiones como la que le quitó la vida al estudiante.

El testigo, además, contó: “Ahí, un agente del Esmad a las 3:46 con 16 segundos disparó hacia el costado norte de la calle 19 hacia unos jóvenes que estaban en unas rejas. Yo recuerdo que lo que disparó golpeo y no les alcanzó a caer porque se alcanzaron a correr, pero fue un disparo directo al rostro. A las 3.46 con 28 segundos uno de los agentes dice ‘dele papi, al que sea, dele dele’. Yo sigo avanzando a medida que el Esmad avanza intentando grabarlos desde el costado sur de la Calle 19. A las 3:47 con 8 segundos grabo como dos de los agentes del Esmad vuelven a disparar al rostro de los manifestantes y a las 3:47 con 13 segundos escucho que empiezan a gritar ‘¡un herido, un herido!’”.