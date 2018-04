Trabajadores judiciales se quejan de condiciones laborales en la Fiscalía

La carta fue enviada al fiscal Néstor Humberto Martínez por Asonal Judicial. Archivo particular

"Resulta impresentable un accionar tan estricto por parte de los gerentes de la Fiscalía General de la Nación -Nivel Central y Seccional- cuando se tiene absoluta conciencia que el actual contexto de la Fiscalía no es el más adecuado para consolidar tan altas metas propuestas por el doctor Martínez Neira".

A través de una carta enviada por Fredy Machado, presidente del sindicato de trabajadores de la rama judicial (Asonal Judicial), al fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, se conocieron varias quejas de los trabajadores del ente investigador en la que aseguran que están sobrecargados laboralmente.

“En efecto, se sabe que no todos los fiscales tienen asistentes, que no hay suficiente policía judicial, que hay infinitas fallas en infraestructura y que no se sabe de la existencia de programas de capacitación que beneficien a los servidores. Incluso, muchos mandos medios propician desigualdades en el manejo de las cargas laborales”, se lee en el escrito enviado a Martínez.

Asimismo, se expresa un descontento frente a temas como los traslados y las vacaciones colectivas, medidas que no habrían sido consultadas con los trabajadores. El sindicato califica como grave la falta de capacitación de los trabajadores que están siendo trasladados al CTI a cumplir funciones de policía judicial. Por esta razón piden que se escuche a los funcionarios de la Fiscalía y que se les mejore sus condiciones laborales

Como una medida para contrarrestar los problemas, el sindicato propuso que se fusionaran las procuradurías delegadas con los juzgados y tribunales con el propósito de ampliar la planta de personal y mejorar la eficacia en el servicio de la administración de justicia.

En la carta firmada por el sindicato, piden también que se dé mayor autonomía a los trabajadores, la cual consideran se ha perdido a través de los comités técnicos jurídicos y directrices impartidas por el fiscal Martínez. Además, los firmantes de la carta expresaron su preocupación por los hechos de corrupción que involucraron al exfiscal Luis Gustavo Moreno.