Tres trabajadores de la fábrica de Nestlé han sido asesinados en mayo

Redacción Judicial

Tres miembros de la fábrica de Nestlé, ubicada en Bugalagrande (Valle del Cauca) fueron asesinados en el mes de mayo. Los dos últimos casos se registraron el pasado 23 de mayo, cuando se encontraron los cuerpos de Luís Eduardo Domíguez y Cristián Andrés Lozano, ambos en el barrio Sol y Luna del municipio de Andalucía. De igual forma, 10 días antes, el 13 de mayo, también se reportó el asesinato del trabajador de la compañía, Gilberto Espinosa Romero, quien fue atacado en el sector de la Curva de la Virgen en el municipio de Bugalagrande. Aún se desconocen las razones de los homicidios y las autoridades siguen investigando.

“Nestlé de Colombia quiere hacer pública su profunda preocupación ante la situación de seguridad que afrontan varios de sus colaboradores en la región. Elevamos un llamado urgente a las autoridades encargadas de garantizar la estabilidad del orden público en la región, de forma que se garantice la integridad física de nuestros trabajadores, sus familias y la comunidad en general”, señaló el comunicado oficial enviado por la compañía y firmado por Javier Texidó presidente de Nestlé de Colombia.

(Lea: Asesinatos en Cali: la nueva generación del narcotráfico)

El Subteniente Robayo de la Policía de Bugalagrande le dijo a este periódico que aún no se tienen indicios de algún posible autor y de conexiones oficiales entre los diferentes asesinatos. “Todo está en investigación, aún no se tiene esclarecido el tema porque no se tienen claros los móviles y los victimarios. Todos los cuerpos se encontraron con rastros de bala”, De igual forma, el subteniente afirmó que estos son los primeros casos de asesinatos a trabajadores de la fábrica registrados en el año.

La única relación entre los tres homicidios es la compañía de Nestlé. Sin embargo, según la Policía de Bugalagrande, los hombres trabajaban en distintas seccionales. Uno de ellos, trabajaba en los productos de Milo y los otros dos hombres, en diferentes labores de la fábrica. El primer caso, el de Cristián Andrés Lozano ,el 13 de mayo, ocurrió en medio de la vía pública, cuando varios hombres llegaron al sector de la Curva de la Virgen y le dispararon. El siguiente caso, el de Luís Eduardo Domíguez y Cristián Andrés Lozano, al parecer se produjo en las horas de la noche del 23 de mayo, dentro del barrio Andalucía, donde los dos hombres vivían.

Por su parte, fuentes oficiales de la compañía Nestlé manifestaron que esperan la investigación al respecto por parte de las autoridades que llevan el caso. Y de igual forma, afirmaron que no se pronunciarán al respecto, más allá del comunicado que se envió en días anteriores.

(Le puede interesar: Ocho de cada diez colombianos temen ser víctimas de homicidio)