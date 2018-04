Tribunal de Cundinamarca ordena cerrar un falso perfil de Facebook

Redacción Judicial

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una sentencia con la que se demostraría que los ciudadanos pueden denunciar falsos perfiles de Facebook cuando sientan afectados sus derechos fundamentales. El caso se dio con la denuncia del alcalde del municipio de Mesitas, Cundinamarca, Óscar Mauricio Núñez Jiménez, quien vio vulnerados sus derechos al buen nombre, la intimidad y la honra con las publicaciones hechas en un perfil de esta red social.

El mandatario local denunció ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y ante Facebook Colombia S.A.S. un perfil falso conocido en la red social como “Jorge Rodríguez (Mesitas Denuncia)” que actualmente cuenta con 437 amigos, pero que en su momento llegó a tener más de 5.000 seguidores, debido a que el perfil ha sido varias veces eliminado y creado nuevamente. En esta página se denunciaban supuestos actos de corrupción en la administración de Núñez.

Según el alcalde, en dicha página se le calificaba de delincuente y corrupto. También, describe el mandatario, se hacen burlas sobre él, su familia, y varios de los funcionarios de su administración, incluso llegando al punto de recibir amenazas en su contra. Según lo pudo evidenciar este diario, en los últimos mensajes de este falso perfil emite se mensajes contra el alcalde como el siguiente: “Donde el alcalde se preocupa más en invertir plata para silenciar perfiles de Facebook, que ayudar a la gente necesitada”, se evidencia en el perfil de Facebook de "Jorge Rodríguez (Mesitas Denuncia)".

En una de las respuestas del Ministerio de las TIC a la denuncia del mandatario local, se aseguró que el ministerio no tenía competencia para intervenir este tipo de casos debido a que quién ejercía control sobre los perfiles era Facebook, y debía ser esta empresa la que tomara las respectivas medidas de control en el caso. No obstante, en febrero de este año el alcalde Óscar Núñez presentó una impugnación en el caso, argumentando que no se les estaban protegiendo sus derechos fundamentales a la intimidad, honra y buen nombre.

El caso llegó a manos del magistrado ponente Jaime Alberto Galeano Garzón del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien determinó que la respuesta de Facebook iba en contra de las personas, en este caso del alcalde local, quien se estaba viendo afectado por las publicaciones hechas en este perfil. También resaltaron que este tipo de mensajes eran lesivos y dañinos y solo pretendían afectar el buen nombre de los ciudadanos.

Por esta razón el alto tribunal ordenó a Facebook Colombia S.A.S retirar en un plazo de 48 horas el perfil de Facebook conocido como "Jorge Rodríguez (Mesitas Denuncia)" considerando que allí se lanzan acusaciones directas contra el actual alcalde y no opiniones, afectando la buena honra del Núñez.