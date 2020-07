Así lo informó el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alberto Rojas Ríos. Esta decisión, vigente a partir del 31 de julio, no afectará los más de 22.000 expedientes de tutela que ya había recibido la Corte antes del 16 de marzo de este año, cuando la pandemia por el COVID-19 llegó a la rama judicial y forzó la suspensión de términos.

La modernización de la rama judicial parece ponerse en marcha, a paso lento, en medio de la pandemia por el COVID-19. Hace seis días la Judicatura anunció la suspensión de los términos judiciales en la Judicatura y explicó que toda la atención al público permanecería, por ahora, virtual. Y hoy, 6 de julio, el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, manifestó que los procesos de tutela que son remitidos a este alto tribunal para su eventual revisión serán presentados a través de medios electrónicos a partir del próximo 31 de julio. (En contexto: Los retos en justicia digital que evidenció la pandemia)

De acuerdo con el magistrado Rojas Ríos, con esta medida se espera que se dinamicen las más de 100 mil tutelas que han sido falladas por jueces desde el pasado 16 de marzo, día en que el Consejo Superior de la Judicatura suspendió términos judiciales a raíz del nuevo coronavirus -incluida la revisión de tutelas en la Corte Constitucional, aunque no en primera y segunda instancia- y los despachos dejaron de funcionar presencialmente. Por esa misma razón, las tutelas que se han fallado desde entonces no han podido llegar a la Corte, que determina si las revisa o no.

Para recibir los expedientes, se ha puesto a disposición el Sistema de Información Tyba y la Plataforma Electrónica de Remisión de Tutelas creada por la propia Corte. “Los Despachos Judiciales del país deberán enviar, la demanda de tutela, el fallo de primera instancia, así como el escrito de impugnación y la sentencia de segunda instancia, si los hubiere, sin perjuicio de que la Corte solicite documentos complementarios y, una vez seleccionada, la totalidad del expediente”, indicó el magistrado Rojas Ríos. Solo los despachos judiciales, aclaró el magistrado, podrán enviar documentación. Las partes (demandantes o demandados) no. (El 1° de julio comenzará la “nueva normalidad” de la justicia colombiana)

Asimismo, los aproximadamente 22.000 expedientes recibidos antes de la suspensión de términos en el Consejo Superior de la Judicatura no se verán afectados por el cambio. De acuerdo con el presidente de la la Corte Constitucional, “esta histórica decisión traerá más eficiencia, más eficacia y más transparencia en el trámite de la acción de tutela, en todo el territorio nacional, e implicará un significativo ahorro económico para la Nación y un importante aporte a la protección del medio ambiente”, pues a la Corte llegan, en promedio, unas 50.000 tutelas al mes. Es decir, casi 600.000 por año.

La tutela, uno de los recursos establecidos desde la Constitución de 1991 y que más utilizan los ciudadanos en el país para especialmente proteger su derecho a la salud, venía haciendo su tránsito a la digitalización desde 2017. Ese año, ante un juzgado de Tolú (Sucre), Santiago Altamira entuteló a la EPS Comparta. Fue la primera tutela recibida de manera virtual y remitida a la Corte Constitucional, ahorrando cuatro meses el trámite entre ambos tribunales. Y desde 2019 está ensayando el programa de inteligencia artificial Prometea, el cual, cuando funcione plenamente, hará más expeditas las tutelas. O esa, al menos, es la consigna.