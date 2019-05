"Una apelación es esencial y urgente": Estados Unidos sobre caso "Santrich"

Redacción Judicial

La Embajada estadounidense se pronunció acerca del proceso de extradición del exjefe guerrillero "Jesús Santrich", calificando de "lamentable" la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de no autorizar su extradición.

Estados Unidos no quiere cruzarse de brazos ante la determinación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de rechazar su solicitud de extradición de Seuxis Hernández Solarte o Jesús Santrich. El año pasado, a través de los canales diplomáticos, la justicia estadounidense requirió a Santrich para que enfrentara un proceso judicial por su supuesta responsabilidad en la coordinación del envío de un cargamento con 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Ahora que la JEP respondió que esa petición no procedía, porque EE.UU. no entregó los soportes requeridos para comprobar que los hechos en investigación eran previos a la firma del Acuerdo de Paz, el país del norte pide que la decisión sea apelada.

"El gobierno de Estados Unidos toma nota de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de negar la extradición de Seuxis Paucias Hernandez-Solarte (alias Jesús Santrich). Consideramos esta decisión lamentable, ya que Estados Unidos cumplió con los requisitos de extradición establecidos con Colombia y nuestro pedido estableció que los delitos de los cuales se acusa al Sr. Santrich se produjeron después del 1 de diciembre de 2016". Se trata de una fecha clave, pues el Acuerdo de Paz solo blinda de la extradición a quienes hayan cometido delitos antes de ese día.

Ayer mismo, poco después de conocerse la noticia de Santrich, la Procuraduría anunció que apelará el fallo de la Sección de Revisión de la JEP, la cual, como era de esperarse, provocó un maremoto político. El Gobierno, por su parte, manifestó a renglón seguido que apoya la iniciativa de la Procuraduría: "No estamos frente a un caso cerrado", expresó anoche el presidente Iván Duque. "Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de la justicia, la cooperación judicial, y todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas", agregó.

La Embajada estadounidense señaló que "ninguna parte de estos hechos en desarrollo, ni posibles decisiones en el futuro, cambian el hecho de que un Gran Jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusó al Sr. Santrich por presuntamente conspirar para enviar 10.000 kilos de cocaína a Estados Unidos entre junio de 2017 y abril de 2018. La Embajada subraya la importancia y lo esencial de la relación de extradición entre Colombia y Estados Unidos, que ha promovido los intereses de la justicia en ambas naciones durante décadas". El partido FARC, en cambio, señala que la decisión de la JEP es la prueba de que los acuerdos de paz funcionan.

Anoche, tras conocerse la decisión del fiscal Néstor Humberto Martínez de renunciar irrevocablemente por el fallo de la JEP, la Embajada también destacó su trabajo y el de la vicefiscal María Paulina Riveros, quien también anunció que dejaba su cargo. "Su servicio a Colombia y a la justicia ha tenido un impacto duradero y es apreciado por Estados Unidos", expresó la Embajada a través de sus redes sociales, luego de llamar a ambos funcionarios "grandes patriotas".