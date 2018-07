Uribe dice que renunciará al Senado tras llamado de la Corte a indagatoria

La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por soborno de testigos en la disputa legal que tuvo con el congresista Iván Cepeda. Ante este llamado, el dirigente político anunció por Twitter que renunciará a su curul en el Senado porque se siente "moralmente impedido".

La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado