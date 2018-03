Uribe se retracta a medias por trino contra el periodista Daniel Coronell

Redacción Judicial

Aunque el senador rectificó sus señalamientos y aclaró que el periodista no es un extraditable y no está condenado por narcotráfico, lo llamó “calumniador profesional”.

El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó hoy al expresidente y senador Álvaro Uribe que en un plazo de 48 horas se retractara de un mensaje escrito en Twitter contra el periodista Daniel Coronell. Así lo ordenó el Tribunal al resolver una acción de tutela que el comunicador interpuso contra Uribe, quien según la decisión vulneró "los derechos fundamentales al buen nombre y la honra" del comunicador. (Lea aquí: Daniel Coronell: Uribe es más valiente en Twitter de lo que es en los estrados judiciales)

"Daniel Coronell procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado porque pienso que sería extraditable", escribió Uribe en su cuenta de Twitter el pasado 10 de febrero. Esa fue la respuesta del jefe del partido Centro Democrático a Coronell tras escribir una columna en la Revista Semana titulada "Aquí no hay muertos". (Lea aquí: Senador Álvaro Uribe debe retractarse por trino contra Daniel Coronell)

Horas después de que se conociera la decisión judicial, este mismo martes, el senador Uribe se retractó a través de su cuenta de Twitter. “Daniel Coronell no está pedido en extradición, entonces técnicamente no es extraditable. He utilizado la palabra, que rectifico por orden del Tribunal, como concepto personal dadas las relaciones de Daniel Coronel con narcotraficantes, de acuerdo con audio de los hermanos Cañón, relaciones que infortunadamente no han sido investigadas, a pesar que la fiscalía abrió investigación al respecto desde 2010 y que al interior de la entidad se han compulsado copias a dicha investigación”, afirmó el congresista.

“Daniel Coronell no está condenado por narcotráfico, he utilizado la expresión procedimientos mafiosos, que rectifico por orden del Tribunal, por sus procedimientos oscuros contra mi familia y mi persona”, agregó Uribe.

Sin embargo, el expresidente aclaró que cree que el periodista difunde cuentas falsas de Twitter contra él. “Acusó falsamente a mi hijo de tramitar notarías; se le acreditaron las pruebas de que mi familia había vendido la finca Guacharacas y nunca tuvo la ética periodística de rectificar; guarda silencio frente a la seguridad que mi Gobierno le proporcionó; obtiene información privilegiada de la justicia y viola la reserva del sumario; es concesionario de un canal de televisión que este Gobierno le adjudicó como único proponente; de 587 columnas ha escrito 213 contra mi familia, allegados y mi persona, destruye la honra sin condenar, sinuosamente”, dijo Uribe



El senador concluyó su escrito con esta frase: “Yo no estoy frente a un periodista investigativo sino frente a un calumniador profesional, que se declara como mi enemigo”.

En su escrito, Coronell reveló el contenido de un correo del exparamilitar Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", en el que relaciona a Uribe con la muerte de Pedro Juan Moreno en un accidente aéreo en febrero de 2006.

Moreno fue secretario de Gobierno de Antioquia cuando Uribe fue gobernador y luego fue asesor del hoy senador del Centro Democrático.

En una entrevista con la emisora W Radio, Coronell dijo que la decisión del Tribunal era "un trago de agua fría después de mucho tiempo de desierto".

Según el comunicador, Uribe ha querido mancillar y pasar por encima con su poder contra personas como el periodista Daniel Samper.

En agosto pasado, Uribe también tuvo que retractarse con Samper Ospina, al que acusó de ser violador de niños.

*Con información de EFE