Mindefensa afirma que se ha esclarecido el 56% de asesinatos de líderes sociales

Redacción Judicial

Archivo particular.

El ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, expresó que estos asesinatos de líderes sociales le preocupan al Gobierno Nacional y, en ese sentido, tienen en marcha mecanismos para buscar su protección. Archivo particular.

Tras conocerse la denuncia hecha por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que manifestó un “patrón” de asesinatos sistemáticos de líderes indígenas y afrocolombianos –especialmente en el pacífico–, el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, salió al paso frente a esta delación y precisó que todavía no se ha evidenciado un patrón “mayoritario” y sistemático de alguna organización ilegal contra esta población.

El ministro explicó que se ha esclarecido, en conjunto con la Fiscalía, el 56% de estos homicidios que tienen como propósito establecer autores materiales e intelectuales. “La gran mayoría de estos asesinatos está el microcosmos delictual. Hemos hecho todo el esfuerzo investigativo (…) y no hemos encontrado en designio o un perpetrador mayoritario en estos casos. La mayoría de estos casos surgen de la criminalidad pequeña en territorios que siguen siendo violentos y donde, necesariamente, la Fuerza Pública tiene que estar”, le dijo a la emisora Blu Radio.

En criterio del ministro Villegas, las cifras que tiene la Acnur no concuerdan con las que tiene el Ministerio. En la denuncia de la organización, adscrita a la ONU, se habla de 78 activistas, mientras que el Ministerio habla de 54 personas en lo que va de este año. “Esto se maneja con una ligereza que a mí me parece que no es conveniente”, expresó el ministro, quien a su vez dijo que estos asesinatos le preocupan al Gobierno y, en ese sentido, tienen en marcha mecanismos para buscar la protección de líderes sociales, especialmente, en la región del Catatumbo y en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Cauca, Putumayo y Caquetá.

Asimismo, el ministro también expresó que en el asesinato del Jair Cortés, líder de la comunidad afrocolombiana de Alto Mira y Frontera, los autores fueron capturados en Ecuador hace dos semanas y están a disposición de las autoridades. La Acnur, en el informe, expresó su preocupación por la muerte de Cortés y el de los demás líderes sociales asesinatos este año. “La protección de las poblaciones más afectadas, incluidas las personas desplazadas internas, es crucial para los esfuerzos de consolidación de la paz en Colombia”, indicó la Acnur.

Dentro de los responsables de estos asesinatos, en criterio del ministro Villegas, están incluidos grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo, el Eln y disidencias de las Farc que buscan ocupar espacios para la realización de sus actividades ilícitas. “No ha sido posible los controles territoriales (por grupos al margen de la ley) que muchos decían que se iba a producir en estos sitios. Hay unas tensiones que están ahí todavía y que necesitan una mayor intervención de la Fuerza Pública”.

Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria

En comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, quien también estuvo en los micrófonos de Blu Radio, manifestó que están desarrollando el Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria que busca, entre otras cosas, fortalecer el control institucional en los territorios afectados por el conflicto armado.

En cuanto a los asesinatos de los líderes sociales, el general Rodríguez dijo que actualmente se desarrolla un comité interinstitucional integrado por las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía y organizaciones defensores de derechos humanos, con el fin de tomar todas las acciones correspondientes frente a estos asesinatos. “Esto nos ha llevado a que eventualmente sí se ha presentado este tipo de asesinatos, pero hasta el momento no podemos decir que hay un patrón de sistematicidad como lo decía el señor ministro (Villegas)”, expresó.