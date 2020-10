Vanesa Restrepo, experiodista del diario El Colombiano, pidió a la Corte Constitucional que revise una acción de tutela radicada en contra de tal medio de comunicación, dada su presunta ineficacia a la hora de atender una denuncia de violencia sexual supuestamente sufrida el 17 de mayo de 2020.

La noche del 17 de mayo de 2019 fue toda una pesadilla para Vanesa Restrepo, experiodista del diario El Colombiano de Medellín. Tras compartir unos tragos con algunos compañeros de trabajo, la joven comunicadora habría sido violentada sexualmente en la casa de un editor del medio de comunicación. Luego de guardar silencio durante un mes, denunció la situación en la empresa, la cual, dice ella, la cuestionó por su vestimenta y le habría puntualizado que tal inconveniente sucedió a las afueras del periódico. Vanesa Restrepo ha salido derrotada en dos instancias judiciales y, ahora, pide la revisión de su expediente en la Corte Constitucional.

En contexto: Acoso sexual y laboral, también en los medios.

“El pasado 9 de octubre, junto con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), le solicitamos a la Corte Constitucional que seleccione y revise la acción de tutela de la periodista Vanessa Restrepo contra el periódico El Colombiano”, comunicó la ONG Dejusticia. A lo largo de la tutela, la joven periodista narra como Juan Esteban Vásquez, editor jefe de tal periódico, se habría aprovechado de ella para tocarla sin su consentimiento. Restrepo asegura que, de no haber escapado, teme que hubiese sido accedida carnalmente por el presunto violador.

Restrepo dice que el trato recibido en las instalaciones del periódico fue igual de angustiante. Cuando presentó la denuncia en la oficina de recursos humanos, la cuestionaron por llevar una determinada ropa y le dijeron que estaban impedidos para tomar decisiones, dado que la situación denunciara se presentó fuera de las instalaciones. El pasado 12 de junio, cansada por tener a su presunto violador a cinco metros en la oficina, Vanesa Restrepo denunció a Juan Esteban Vásquez en la Fiscalía por presunto acto sexual abusivo en incapacidad de resistir.

Por esta presunta omisión, Vanesa Restrepo renunció a su trabajo y radicó una acción de tutela contra El Colombiano. Pero sus denuncias no han sido escuchadas por la justicia. En primera instancia, la Jueza Segunda de Familia de Envigado encontró que no era clara la manera en que la adopción de un protocolo para atender casos de violencia sexual -lo que pidió la periodista- podría contribuir a evitar la violencia particular en el trabajo, además, la togada decretó que tal periódico había obrado como lo determina la Constitución. Luego, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín “consideró que esta agresión ocurrió en circunstancias ajenas al ámbito laboral”, aseguró la periodista.

“El sentido de los fallos de instancia ha dejado mis derechos fundamentales desprotegidos y a merced de nuevas vulneraciones. De hecho, en vista de que el periódico El Colombiano no ha sido obligado a tomar medidas de fondo para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el pasado miércoles 22 de abril el periódico organizó de forma virtual un ejercicio de fraternidad en la coyuntura del Covid-19 el cual la me vi obligada a abandonar, a pesar de que mi asistencia era requerida, pues mi agresor hacía parte del equipo organizador de dicha actividad”, denunció Vanesa Restrepo ante la Corte Constitucional.

Sobre los protocolos que El Colombiano no habría ejecutado para atender las solicitudes de Vanesa Restrepo, Dejusticia aseguró que la Corte Constitucional podría pronunciarse para crear estrategias que garanticen la no repetición del presunto abuso sexual denunciado. “El hecho de que en el caso concreto no se cuente con una ruta concreta de atención para la víctima de violencia sexual por parte de uno de los trabajadores de la entidad accionada, genera un entorno que claramente vulnera otros derechos y garantías fundamentales en el espacio laboral de la accionante”, agregó la oenegé.

Le puede interesar: Fiscalía retira preacuerdo con el mayordomo de la finca del exembajador Sanclemente.

“El periódico como empleador no está ejerciendo las acciones adecuadas de prevención, investigación y sanción de los hechos denunciados por ella. Esta omisión, sumada al hecho de que la accionante siga compartiendo espacios laborales con su presunto agresor (con quien existe una relación de dependencia jerárquica) y que además a la fecha no exista ningún tipo de protocolo de atención ante este tipo de violencias hace urgente un pronunciamiento a fondo de la Corte Constitucional”, concluyó Dejusticia.

El 23 de septiembre de 2019, por su parte, el denunciado editor Juan Esteban Vásquez habló en Blu Radio sobre la denuncia que Vanesa Restrepo interpuso ante la Fiscalía. Ofreció una versión distinta a la expresada por la periodista en las diferentes instancias judiciales. "Estoy totalmente tranquilo de mis actuaciones y esperaré a que la justicia actúe y resuelva esta situación, que no es cómoda para mí, ni para mi familia”, aseguró en entrevista radial. Vásquez fue imputado en enero de este año, pero desde entonces no hay avances.

Por último, la periodista Vanesa Restrepo, acompañada por Dejusticia y la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, solicitan que la Corte Constitucional se pronuncie con urgencia y proteja el derecho a vivir una vida libre de violencias dentro del espacio laboral. “La revisión de este expediente por parte de la Corte Constitucional permitirá avanzar hacia la garantía real de los derechos fundamentales de las mujeres y hacia la construcción de una sociedad más justa para todas y todos”, pidió la comunicadora social.