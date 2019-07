Vicky Dávila reveló que fue víctima de abuso sexual y pide cadena perpetua para violadores

La periodista VIcky Dávila le pide, además, al presidente Duque que "no desfallezca" en su iniciativa de lograr la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores.

La periodista Vicky Dávila develó en su columna en la revista Semana que fue abusada por un hermano de su padre cuando era niña. "El abusó sexualmente de mí", escribió. Con la bandera de su experiencia personal, y luego de enumerar otros casos de violaciones de menores, como el de Yuliana Samboní o el más reciente de Sharik Buitrago en Guaviare, Dávila dice: "Sí a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores".

"Sentía su piel sudorosa y su aliento nauseabundo, mientras su mano se deslizaba por debajo de mi vestido, entraba en mis pantaloncitos y me tocaba en donde mi mamá me había enseñado que nadie me podía tocar.", dice el testimonio de la periodista. Agrega que le tomó 40 años poder contarlo públicamente, pues "el Estado fracasó en su política de protección a menores frente a los violadores".

En el relato de su propio abuso, la periodista detalla cómo su tío sigue vivo, aunque para ella "está muerto", pues "nunca respondió por lo que me hizo" y "quién sabe si atacó a otros niños o niñas". Dice que su corta edad le impidió contarle a sus padres lo que le pasó, y que de hecho su padre murió sin saber lo que le había hecho su hermano. Por eso, sostiene, no deja de pensar "en la marca indeleble que les queda en el alma a esas personitas frágiles que sobreviven, y en su irreparable sufrimiento".

Según la periodista, la propuesta del gobierno de Iván Duque de imponer la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad es una forma de proteger a niños y niñas. "Sí a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, aunque no sea suficiente. Pero es peor tenerlos en las calles buscando a sus presas como lobos hambrientos", asegura.

Además se refiere al reciente concepto que le envió la Comisión Asesora en Política Criminal al gobierno sobre lo inconveniente y poco aconsejable que sería adoptar la cadena perpetua. Según el documento, revelado por este diario, los académicos y abogados que más saben de derecho penal y criminología consideran que la prisión de por vida es "cruel, innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada”. La avalancha de reacciones que trajo la negativa de la Comisión llevó a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, a recordar que los conceptos de esta instancia de académicos no es "vinculante" (de obligatorio cumplimiento).

Sin embargo, la controversia que generó el concepto de la Comisión, también llevó a que el pasado martes renunciara su presidente, Ricardo Posada Maya, director del área de Derecho Penal de la Universidad de los Andes. "La tarea de estudiar desde un punto de vista científico los principales problemas jurídico-penales, procesales y criminológicos del país es crucial, y dichos estudios deben ser divulgados con prontitud y transparencia para el beneficio de toda la comunidad, con independencia de que sean o no acogidos”, reclamó en su carta de renuncia, dirigida a la ministra Cabello.

Dávila, sin embargo, se pregunta en su columna "¿Qué puede ser más cruel y violento que atacar sexualmente o matar a un ser indefenso?". Por esto, la periodista instó al gobierno a que insista en su iniciativa. "No desfallezca, presidente Duque", escribió, "por los niños y niñas de Colombia; por sus hijos, por los nuestros; por la memoria de las víctimas, por sus familias".