“Vivimos la deficiencia de la salud en Colombia”: mamá de Mauricio Orjuela

Redacción Judicial

Siempre sonriente y atento a colaborar, así era Mauricio Orjuela, a quien de cariño le decían ‘Cachetes’. Fanático de la cultura llanera y apasionado por el ejercicio del periodismo, Mauricio siempre se destacó por su disciplina y amor a su trabajo. Sin embargo, este viernes 17 de agosto, en horas de la noche su vida se apagó debido a una grave peritonitis, que al parecer fue mal tratada en su EPS Medimás.

“Mi hijo tenía peritonitis desde el principio. Le tomaron exámenes y nadie le descubrió eso, o no me lo quisieron decir. Hasta esta última operación me dijeron que tenía peritonitis que le comprometió los riñones y los pulmones”, aseguró Stella Bernal, mamá de Mauricio en diálogo con El Espectador.

Todo inició con dolores de estómago leves que se fueron incrementando el pasado mes de julio. Ante esto, y como buen investigador que era Mauricio, decidió indagar a través de internet a que podían asociarse estos síntomas y encontró que se trataba de una apendicitis. “Cuando le empezaron los síntomas, no lo operaron de inmediato, solo le dieron calmantes para el dolor y le dijeron que tenía que esperar porque necesitaban otros medicamentos para hacerle unos exámenes. Hasta el tercer día le dijeron que lo iban a operar”, afirmó la mamá del periodista.

Tal cirugía se llevó a cabo el pasado 12 de julio en el Hospital de Engativá en donde estuvo hospitalizado hasta el día 23 de julio cuando le dieron salida. No obstante, según relata su mamá, Mauricio no se veía bien de salud, no podía comer bien y tenía bastante inflamación intestinal. Cuando se cumplió el tiempo de su incapacidad y llegó la hora de retornar a su trabajo en el Ministerio de Agricultura, el periodista no pudo hacerlo: “Mauricio tuvo incapacidad hasta el 2 de agosto, día en el que debía regresar a trabajar. Pero ni siquiera se podía parar”, aseguró la señora Stella.

“El 6 de agosto le empezó una hemorragia muy fuerte en la que depositaba mucha sangre. Al ver eso yo decidí llevarlo a la Clínica Shaio en donde lo atendieron por urgencias y hacia el mediodía me informaron que ellos no tenían convenio con la EPS Medimás, por lo que si quería debía pagar la atención particular. Yo pedí que lo atendieran de manera particular y me dijeron que el abono inicial para la atención en esta clínica valía $10 millones, los cuales me era imposible pagar”, relató indignada la mamá del comunicador.

Mauricio también tuvo que ser víctima de lo que se conoce como ‘paseo de la muerte’. Con su salud bastante deteriorada, el periodista fue trasladado a la Clínica General de la 100 en donde estuvo hospitalizado los días 7, 8 y 9 de agosto hasta que el médico tratante determinó que las hemorragias, los vómitos y la notable inflamación intestinal de Mauricio solo era producto de la apendicectomía practicada en julio.

Pero las cosas se empeoraron, por lo que fue necesario regresar al servicio de urgencias de la Clínica General de la 100. “El 13 cuando llegamos a la clínica de urgencias ya estaba muy mal. Lo hospitalizaron y hasta el 15 de agosto le practicaron la segunda cirugía. Lo ingresaron a la UCI con el fin de operarlo nuevamente el viernes (17 de agosto). Sin embargo, en la intervención presentó múltiples paros cardiacos hasta que falleció”, afirmó su madre.

¿Que dice Medimás?

Expone que el periodista fue atendido en el Hospital de Engativá el pasado 12 de julio de 2018 en el servicio de urgencias, fue hospitalizado y “requirió procedimiento quirúrgico de apendicectomía y peritonitis secundaria a proceso infeccioso, realizado en este centro hospitalario, así como todo su proceso de recuperación y alta de esta institución acorde con las autorizaciones emitidas oportunamente por Medimás EPS”.

Sin embargo, a lo largo de este sábado familiares y personas cercanas al comunicador han afirmado que la cirugía de apéndice tardó tres días en realizarse. Añaden que, posteriormente, Orjuela fue llevado a la clínica Shaio, en donde les informaron que la entidad no contaba con convenio con Medimás.

Según la EPS, el paciente fue llevado a la Shaio el “7 de agosto de 2018 para recibir manejo médico debido a cuadro abdominal, IPS que atendió su condición y solicitó su manejo hospitalario de acuerdo a los hallazgos clínicos y de ayudas diagnósticas, siendo hospitalizado de manera inmediata en la Clínica General de la 100 para manejo integral por cirugía general y gastroenterología”

En la clínica de la 100, Orjuela entró a cuidados intensivos y se le realizaron “los procedimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad requeridos de acuerdo con la gravedad de su cuadro clínico, así como las atenciones y tratamientos requeridos, sin considerar remisión a otro nivel de complejidad, ya que esta IPS está habilitada y preparada para la atención de este nivel de complejidad del paciente”.