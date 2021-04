Vocalista de Hombres G dijo que Pablo Escobar fue promotor de su concierto en Medellín

David Summers, vocalista de la reconocida agrupación española Hombres G, contó anécdotas sobre sus visitas a Colombia. Reveló que se tomó una foto con la hija de Pablo Escobar en Medellín y que tuvo un encuentro con paramilitares en Cali.

En una reciente entrevista, el vocalista de la famosa agrupación musical española Hombres G, David Summers, reveló anécdotas sobre sus giras en Colombia. El músico afirmó en el programa El Hormiguero del canal de televisión español Antena 3 que visitó el país en los años en los que el capo del narcotráfico, Pablo Escobar, imponía su hegemonía de violencia y terror en el país.

“Aquello era tremendo (…) éramos unos inconscientes, éramos unos gilipollas. Yo siempre he pensado por qué me dejó mi madre ir a esto. En el país había muertos todos los días, explosiones, bombas. Estábamos en la habitación, nos levantábamos y oíamos tiros en la calle. Eso nos pasó en Venezuela también, estábamos en la habitación y oímos ¡pa!, ¡pa! y asomarte y ver a un tío ensangrentado abajo”, contó Summers.

El vocalista de Hombres G agregó que “en aquella época de Colombia, Pablo Escobar era el rey” y reveló que, incluso, fue quien promovió sus conciertos en la capital antioqueña. “Tocamos en Medellín, en la plaza de toros, dos días seguidos, y el promotor en la sombra era él. De hecho, su hija entró con unos guardaespaldas. A mí me dijeron ‘está la hija de Pablo Escobar ahí que quiere hacerse una foto con ustedes’ y claro era una niña chiquitita”, dijo.

El artista de 57 años que alcanzó la fama mundial también relató detalles del día en el que fue sorprendido por paramilitares a las afueras de Cali (Valle del Cauca). Contó que, luego de un concierto, lo invitaron con sus compañeros de banda a una fiesta en una hacienda. “La fiesta era un descontrol, había gente haciendo loqueras, bailando, una cosa de locos y llegó un momento en que yo estaba súper cansado del concierto (…) a eso de las dos y pico de la mañana dije ya me quiero ir”, narró Summer.

Pero, a diferencia de él, sus compañeros querían quedarse en el lugar. “Estos cabrones no querían irse (…) entonces alguien que estaba allí me dijo ‘yo voy a la ciudad, si quieres te acerco al hotel’ y dije ‘genial’. Me acuerdo que era un chico y su hermana, y en el camino nos cerraron unos tíos paramilitares, pero tíos sin camisa con una pistola metida en el cinto, con una cinta roja en la cabeza, una cosa acojonante totalmente ¿no? Y yo que iba con un pedo (borrachera) bestial de la fiesta, se me cortó el pedo. Entonces me salió el David Summer diplomático y dije: mira yo soy de los hombres G y estaba tocando aquí en Cali. Y el tío ahí dijo ‘ahh… de Hombres G’. Y eso me salvó la vida”, contó.

El cantautor detalló que se trataba de hombres que le apuntaron todo el tiempo con una pistola, los obligaron a poner las manos en el capó de carro, los requisaron y registraron el vehículo. “Nos tuvieron como media hora haciéndonos. Los tíos me pedían el pasaporte y yo lo llevaba y vieron que era un pasaporte español. En aquel momento me hubieran pegado un tiro y me hubiera quedado ahí, eran tiempos muy salvajes, pero me salvó la vida” concluyó el Summers.