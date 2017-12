Yo estuve en la captura de "Tom"

Cristian Steveen Muñoz Castro/ @CristianSteveen

Después de encontrarle una cédula falsa me dijo: “Soy Juan Carlos Mesa. Yo soy Tom”. Mi trabajo estaba cumplido.

El 8 de diciembre nos levantamos a las 3:30 a.m. e iniciamos el desplazamiento con destino a un lugar del oriente antioqueño que teníamos predispuesto, nos reunimos cinco patrullas –vestidos de civil– y allí, sobre las 6 a.m., realizamos una pequeña reunión, pues teníamos información de que ese día nuestro objetivo, Juan Carlos Mesa o Tom, probablemente realizaría una fiesta por su cumpleaños. Repartimos misiones, dependiendo de las condiciones y capacidades, y salimos a hacer las verificaciones. (Le puede interesar: 'Tom', el capo del narcotráfico que conducía un carro viejo).

Como no contábamos con las coordenadas, montamos dos puestos de control donde sabíamos que transitaban personas aledañas a la zona. Duramos todo el día verificando eventos, situaciones anómalas y personas sospechosas, pero sobre las 6 p.m. no teníamos un punto concreto. Sin embargo, minutos después, nos comunicaron que “había un carro raro”, que en su interior había whisky Chivas Regal, comida para perros y legumbres. Al hombre que venía conduciendo lo dejaron libre después de una inspección. Pero nos dijeron que ese automóvil era viejo, no tenía carpa y le faltaba una pieza. ¿Cómo ese vehículo tan viejo tiene un licor tan caro? (En contexto: Posible investigación a 'Popeye' tras encontrarlo en la captura de alias 'Tom').

El trago levantó la sospecha y generamos una alerta para estar pendientes del vehículo. Sobre las 8 p.m., el hombre llegó a una casa-finca, en donde un sujeto retiró un pasador y, al momento de empujar la puerta para abrirla, se notó una pistola. De hecho, el hombre tenía un perro y la información que teníamos de Tom era que él tenía tres. Y en el sitio también se escuchaba música, por lo que dijimos: “Aquí hay una fiesta”. Recopilamos la información y empezó otra fase: un grupo de comandos especializados para realizar la operación. (Lea también: Popeye, el youtuber de memoria selectiva)

Después recibimos la orden de esperar a que los comandos llegaran a la zona y, ¿qué hicimos? Queríamos que el trago cumpliera con su deber para que disminuyeran su capacidad de reacción. Y sobre las 4:00 a.m. del 9 de diciembre, cuando todo estaba en silencio, ingresamos sorpresivamente a la casa-finca, luego a una habitación, y vimos cómo corría una persona al baño. Al preguntarle cómo se llamaba, después de encontrarle una cédula falsa, dice: “Yo soy Juan Carlos Mesa. Yo soy Tom”. Se nos hizo raro que John Jairo Velásquez, alias Popeye, estuviera allá, pero nuestro objetivo era Tom y por eso no le paramos “bolas”.

Obviamente uno después se preguntaba: “¿Y ese señor que hacía ahí?” Otros compañeros se quedaron allá realizado otros procedimientos, pero mi trabajo estaba cumplido; salí del sector, verifiqué que no fuera seguido por algún bandido y me retiré de la zona. Fue un éxito muy grande, un éxito institucional: un logro para los colombianos por la clase de persona que era Tom”.

* Miembro de la Policía Nacional. Nombre reservado por su seguridad.